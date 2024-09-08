Политика и власть 08.09.2024 в 10:42

Алексей Цыденов проголосовал на выборах депутатов горсовета Улан-Удэ

Глава Бурятии заявил, что к выборам «надо подходить осознанно»
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Текст: Станислав Сергеев
Алексей Цыденов проголосовал на выборах депутатов горсовета Улан-Удэ
Сегодня, в Единый день голосования, глава Бурятии Алексей Цыденов пришел на избирательный участок, чтобы отдать свой голос за будущего депутата горсовета. Глава региона отметил важность этого события и его влияние на дальнейшее развитие Улан-Удэ.

- Как мы голосуем, кого мы выбираем, так мы и живем потом. Поэтому к вопросу надо подходить осознанно. Говорить и обещать можно разное, важно, какой после этого результат. И людям, которые голосуют, нужно оценивать кандидатов исходя из их жизненных путей. Им предстоит работать в одной команде, которая будет решать много непростых задач. Поэтому дальнейшая жизнь в городе зависит от них, - сказал Алексей Цыденов.

Напомним, сегодня по всей республики проходят муниципальные выборы. Самые масштабные – это выборы депутатов горсовета Улан-Удэ. Горожане выберут 33 народных избранников по 33 округам. Для это с 8 утра работают 163 избирательных участка. Они закроются в 8 часов вечера, после чего начнется подсчет голосов.

Кроме того, на тех же избирательных участках горожане могут проголосовать в рамках проекта «Народный бюджет». Его суть в том, что горожане выбирают, какую территорию или объект в Улан-Удэ благоустроить прежде всего. В прошлой раз году в голосовании в рамках «Народного бюджета» приняли участие около 47 тысяч улан-удэнцев. С 2020 года в столице реализовали 145 проектов по пожеланиям горожан.

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