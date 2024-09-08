Замминистра природных ресурсов России работает в Улан-Удэ

Как сообщил в своем телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов, в Бурятии сегодня с рабочим визитом находится заместитель министра природных ресурсов и экологии России Корольков Максим Владимирович.«Осмотрели с ним наш строящийся объект – очистные сооружения в г. Улан-Удэ. Сейчас строительство идет полным ходом, первая линия объекта будет запущена в следующем году. Уже сейчас виден объем проведенных работ, но впереди ещё больше предстоит сделать. Общая стоимость объекта более 15 млрд рублей», - написал глава региона.Также, по словам Алексея Цыденова, замминистра посетил уже построенный объект – защитную дамбу на правом берегу Селенги в Улан-Удэ. Дамба защищает центр города от паводков и является одним из элементов мастер-плана. Впереди - строительство дамбы на левом берегу Селенги и на реке Уда.«Проведем сегодня совещание, на котором обсудим вопросы реконструкции очистных в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», в том числе, реконструкцию очистных сооружений в г. Северобайкальске, а также строительство полигонов, мусоросортировочных комплексов и в целом инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами в республике», - рассказал Алексей Цыденов о дальнейшем ходе визита федерального чиновника.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова.