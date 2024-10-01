Политика и власть 01.10.2024 в 17:45
Глава Бурятии назначил выборщиков мэра Улан-Удэ
В их числе три чиновника, депутат Хурала и бывший руководитель МВД
Текст: Андрей Константинов
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение о назначении пяти членов комиссии, которые будут выбирать нового мэра Улан-Удэ. Согласно документу, в нее вошли руководитель администрации главы и правительства РБ Алдар Гулгенов и его зам по вопросам территориального развития Юрий Ширабдоржиев, министр имущественных и земельных отношений РБ Дмитрий Булнаев, депутат Хурала, экс-руководитель авиазавода Леонид Белых, а также бывший руководитель МВД Бурятии, а ныне член Совета старейшин при главе РБ Иван Калашников.
Напомним, всего в комиссию по выборам мэра войдут 10 человек. Пять из них выдвигаются от главы республики, еще пять выдвинет горсовет Улан-Удэ.
Как уже сообщал «Номер один», конкурс по выбору мэра Улан-Удэ пройдет 7 ноября. С 14 по 25 октября будет проходить прием документов от кандидатов. Как рассказал недавно председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, к каждому претенденту будет особые требования, такие как: образование, опыт работы и т.д. В том числе они должны будут презентовать программу того, как видят дальнейшее развитие города.
Фото: «Номер один»
Напомним, всего в комиссию по выборам мэра войдут 10 человек. Пять из них выдвигаются от главы республики, еще пять выдвинет горсовет Улан-Удэ.
Как уже сообщал «Номер один», конкурс по выбору мэра Улан-Удэ пройдет 7 ноября. С 14 по 25 октября будет проходить прием документов от кандидатов. Как рассказал недавно председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, к каждому претенденту будет особые требования, такие как: образование, опыт работы и т.д. В том числе они должны будут презентовать программу того, как видят дальнейшее развитие города.
Фото: «Номер один»