Политика и власть 30.10.2024 в 17:14

Мэр Улан-Удэ заявил о готовности конфликтовать с ТГК-14

Компания получает массу нареканий со стороны жителей и властей
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ заявил о готовности конфликтовать с ТГК-14
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков прокомментировал конфликт с ТГК-14, которая в последнее время получает массу нареканий и со стороны жителей, и со стороны властей.

- К сожалению, ТГК-14 проводит такие мероприятия, которые на результативность работ по благоустройству города повлияли негативно. И это не просто спорный момент, а действительно конфликтная ситуация. И мы готовы конфликтовать, пока не добьемся своего: своевременных и правильных работ от ТГК-14. Этот год был показательный, уроки извлекаем. Я уже дал поручение, чтобы ордеры на земляные работы выдавали только в том случае, если материалы есть уже на складе. Есть материал на складе — значит, ты раскопаешь, быстро сделаешь и восстановишь, - заявил мэр.
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