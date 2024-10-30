Мэр Улан-Удэ заявил о готовности конфликтовать с ТГК-14

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков прокомментировал конфликт с ТГК-14, которая в последнее время получает массу нареканий и со стороны жителей, и со стороны властей.- К сожалению, ТГК-14 проводит такие мероприятия, которые на результативность работ по благоустройству города повлияли негативно. И это не просто спорный момент, а действительно конфликтная ситуация. И мы готовы конфликтовать, пока не добьемся своего: своевременных и правильных работ от ТГК-14. Этот год был показательный, уроки извлекаем. Я уже дал поручение, чтобы ордеры на земляные работы выдавали только в том случае, если материалы есть уже на складе. Есть материал на складе — значит, ты раскопаешь, быстро сделаешь и восстановишь, - заявил мэр.