Горсовет Улан-Удэ начал работу над бюджетом-2025

Анатолий Белоусов предложил поддержать представленный проект решения. В результате голосования сессии единогласно поддержала и это бюджетное решение.





Также в ходе сессии депутаты приняли решение о земельном налоге, ходатайствовали о присвоении одной многодетной улан-удэнке звания «Мать-героиня», утвердили перечень наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы на 2025 г., усилили муниципальный контроль в сфере благоустройства Улан-Удэ. Касаемо последнего укажем, что ранее Управление административного контроля делало упор на заявления граждан, а теперь также будет отслеживать «благоустроительные» нарушения, мониторя социальные сети, СМИ, сайты органов местного самоуправления. То есть источников информации о нарушениях стало больше.



В столице Бурятии прошла очередная сессия Улан-Удэнского городского совета депутатов. В повестке заседания было 13 вопросов. Самыми главными были финансовые. Депутаты приняли в I чтении бюджет города на будущий год и плановый период 2026-2027 гг. Кроме того, были внесены коррективы в бюджет текущего года.Согласно закона, при рассмотрении проекта бюджета в I чтении должны быть утверждены его основные характеристики. С докладом перед депутатами выступила Татьяна Базякина, председатель комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ.Она предложила утвердить общий объем доходов бюджета-2025 в размере 17,7 млрд. рублей и расходы в таком же объеме. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2026 г. был предложен в размере не более 5,169 млрд. рублей, а условно утверждаемые расходы - 264 млн рублей.«Прогноз налоговых, неналоговых доходов в бюджете на 2025 г. составляет 7 млрд., на 2026 г. – 7,4 млрд., на 2027 г. – 7,9 млрд. рублей», - доложили горсовету.Основную часть улан-удэнского бюджета-2025 составят трансферты из республиканского бюджета – более 10 млрд. рублей.97 процентов расходов муниципального бюджета в будущем году придутся на 17 муниципальных программ. То есть бюджет сформирован по привычному программному принципу.«Прошу одобрить представленный проект», - подытожила Татьяна Базякина.Согласно заключения Контрольно-счетной палаты города, которое озвучила ее председатель Лариса Убеева, безвозмездные поступления из республиканского бюджета составят в 2025 г. 61 процент общих доходов. А среди собственных доходов улан-удэнского бюджета-2025 НДФЛ составит 60,5 процента. В последующие два года ожидается рост его доли до 62 процентов. Неналоговые же доходы будут снижаться.Контрольно-счетная палата отметила, что ко II чтению необходимо еще уточнить доходы по налогам. Кстати, выпадающие доходы от предоставленных льгот по местным налогам составит 99 млн. рублей.«Палата отмечает, что объем бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом бюджета на реализацию отдельных программных мероприятий, превышает объем финансирования, установленный в Паспортах программ. В 2025 г. – на 117 млн. В 2026 г. – на 72 млн. рублей и в 2027 г. – на 42 млн, что создает риски неэффективного использования бюджетных средств. Указанное несоответствие установлено по 7 муниципальным программам», - также указала Лариса Убеева.Сделав еще ряд дополнительных замечаний, Контрольно-счетная палата заявила, что значительный объем муниципального долга создает определенные риски в обеспечении устойчивости бюджета.Проект бюджета, конечно, был знаком депутатам. Они работали над ним и до сессии. Поэтому вопросов у народных избранников не возникло. «Буквально недавно обсуждали, на все вопросы были получены ответы. Но мы в декабре еще более детально рассмотрим, когда подойдем ко II чтению. Получим ответы на поднятые вопросы, дополнительно обсудим», - выступил Чимит Бальжинимаев, председатель Улан-Удэнского горсовета.Когда он поставил вопрос на голосование, все присутствовавшие депутаты поддержали бюджет в I чтении.Что касается внесения изменений в бюджет нынешнего года, то среди предложенных корректировок было увеличение собственных доходов на 436,9 млн рублей (в т. ч. рост по НДФЛ составил 230 млн рублей в связи с повышением МРОТ, что привело к увеличению среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, еще 53,9 млн рублей дали сборы с предпринимателей, которые находятся на «упрощенке» и т. д.).Выросли и неналоговые доходы.Итого, собственные доходы этого года в городе составляют 6,748 млрд. рублей. Но вот безвозмездные поступления в 2024 г. уменьшаются на 14,7 млн рублей.Выросла субсидия муниципальным учреждениям, реализующим программы спортивной подготовки (это на зарплаты тренеров), на переселение граждан из аварийных домов, на содержание и обслуживание новых автобусов, строительство детсадов, ремонт школ, строительство инфраструктуры в местах, где выделены участки для многодетных семей и др.Одновременно уменьшили расходы на субсидии для частных детсадов ряд иных направлений.«Количество детей там уменьшается, очень много открылось муниципальных детских садов. За последние годы в городе мы открыли 19 детских садов», - пояснил Анатолий Белоусов, заместитель председателя горсовета.Как отметил Михаил Гергенов, зампред комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету Улан-Удэнского горсовета, на сессии бюджетные вопросы являются самыми важными, каждая статья бюджета отвечает за какую-то сторону жизни города.Поясним, что не надо удивляться, что в I чтении бюджет-2025 принят без дефицита. Изменения начинаются потом. Михаил Гергенов напомнил, что даже после принятия, в бюджет за год всегда несколько раз вносят изменения.Но бюджет будет социально ориентированным, это принципиальная позиция муниципальных депутатов.Сессии горсовета предложили одобрить расходы в сумме 31,5 млн рублей на рекультивацию давно закрытой городской свалки в мкрн. Стеклозавод.«Есть деньги, которые вносятся предприятиями в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду. Эти средства направляются на мероприятии по восстановлению экологии. Деньги распределяет город, но решение куда направить принимает министерством природных ресурсов Республики Бурятия. Было принято решение направить на Стеклозавод», - пояснил Сергей Бурдиков, председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета.Еще он сообщил долгожданную новость.«Состоялась правительственная комиссия под председательством Хуснуллина (Марат Хуснуллин, вице-премьер правительства России – прим.). Определили на ближайшие три года почти 6,5 млрд. рублей на проектирование и строительство трех развязок (в районе железнодорожных переездов – прим.). Это Стеклозавод, Комушка и поселок Горький. Три больших проекта», - сказал депутат.Если все пойдет по плану, то проектную документацию подготовят в следующем году, а в 2026 г. можно будет начать строительство.К слову, как подчеркнул председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности горсовета Дмитрий Турченюк, депутат от мкрн. ЛВРЗ, поддержана инициатива по выделению 9,6 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по капремонту здания бывшего ДК ЛВРЗ – памятника культурного наследия. «В течение 2025 г. будет проектироваться. Дальше будем пытаться получить финансирование», - сказал он.В целом, расходы бюджета-2024 выросли на 422 млн рублей и составили более 26 млрд. рублей. Дефицит бюджета остался без изменений – 819,5 млн рублей, но его покроют.