Игорь Шутенков: Решили проблемы, которые на протяжении десятилетий мешали жить людям и развиваться городу

Мэр Улан-Удэ в интервью телекомпании «Тивиком» рассказал о развитии столицы Бурятии.

– За пять лет город не построить, но можно сделать другое. Не секрет, что еще пять лет назад правительство Бурятии и Народный Хурал не жили в мире и дружбе с администрацией города Улан-Удэ и горсоветом, честно говоря. Были по разные стороны барьера. Свою задачу я видел в том, чтобы изменить эту ситуацию и объединить усилия для развития города. И я считаю, нам это удалось. Как результат – за эти пять лет общими усилиями мы решили несколько фундаментальных задач. Решили проблемы, которые на протяжении десятилетий мешали жить людям и развиваться городу, – сказал Игорь Юрьевич.

В последние годы изменилась городская инфраструктура. За пять лет Улан-Удэ отремонтировано более 129 км дорог, обновлена коммунальная инфраструктура.









– Инженерные сети пришли в упадок. Мы разрывали яму, доставали трубы, и они в руках рассыпались. Бетон в коллекторах – поднимаешь, и он сыпется, как песок. То, что было проложено в 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого столетия, – это уже труха. И еще буквально немного, и последствия были бы необратимы. За пять лет мы заменили все тепломагистрали в городе. Сейчас работаем по водоснабжению, канализации, электроснабжению, – отметил мэр.

В столице Бурятии решена многолетняя проблема нехватки мест в школах и тысячных очередей в детские сады.

–Дети учились в три смены - до 8-9 вечера. Вспомните, как происходило распределение по детским садам. В администрации очередь собиралась из родителей, бабушек, дедушек. Ночевали там, не уходили из здания. Записывались в очередь по бумажке, как по талонам. За 5 лет мы построили 9 новых школ и 22 детских сада. Без решения этих сложных, острых социальных проблем было бы невозможно говорить про развитие Улан-Удэ. И еще мы создали прочный фундамент для последующих поколений по этим направлениям, – сказал Игорь Шутенков.

Фото: администрация Улан-Удэ