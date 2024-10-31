Мэр Улан-Удэ встретился с делегацией из Маньчжурии

Обе стороны представили презентации о достоинствах и потенциале их городов. В конце встречи делегации обменялись сувенирами и сделали памятное фото.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел встречу с делегацией из Маньчжурии. Градоначальник и первый секретарь горкома КПК Маньчжурии Юй Вэйдун подписали меморандум о дружественном обмене и сотрудничестве между городами.- Когда-то через наш город, через нашу республику проходил Великий чайный путь. И сегодня мы вновь стоим на пороге возрождения этого важного направления, развития сотрудничества, - сказал Игорь Шутенков.Меморандум – еще один шаг для выгодного взаимодействия в областях экономики, торговли, культуры, образования и туризма между нашими городами.- Пользуясь случаем, мы готовы укрепить нашу дружбу и взаимовыгодное сотрудничество, совместно написав яркую страницу истории наших дружественных отношений, - сказал Юй Вэйдун.Маньжчурия - первый город-побратим Улан-Удэ в Китайской народной республике, с которого началась дружба с городами Поднебесной. Побратимские отношения были установлены 18 декабря 1993 года. Сейчас Улан-Удэ также имеет побратимские связи с городами Хух-Хото, Хулунбуир, Эрлянь, Чанчунь, Ланьчжоу и Уланчаб.Фото: мэрия Улан-Удэ