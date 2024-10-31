Политика и власть 31.10.2024 в 12:32

Мэр Улан-Удэ встретился с делегацией из Маньчжурии

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ встретился с делегацией из Маньчжурии
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел встречу с делегацией из Маньчжурии. Градоначальник и первый секретарь горкома КПК Маньчжурии Юй Вэйдун подписали меморандум о дружественном обмене и сотрудничестве между городами.

- Когда-то через наш город, через нашу республику проходил Великий чайный путь. И сегодня мы вновь стоим на пороге возрождения этого важного направления, развития сотрудничества, - сказал Игорь Шутенков.

Меморандум – еще один шаг для выгодного взаимодействия в областях экономики, торговли, культуры, образования и туризма между нашими городами.

- Пользуясь случаем, мы готовы укрепить нашу дружбу и взаимовыгодное сотрудничество, совместно написав яркую страницу истории наших дружественных отношений, - сказал Юй Вэйдун.

Обе стороны представили презентации о достоинствах и потенциале их городов. В конце встречи делегации обменялись сувенирами и сделали памятное фото.


Маньжчурия - первый город-побратим Улан-Удэ в Китайской народной республике, с которого началась дружба с городами Поднебесной. Побратимские отношения были установлены 18 декабря 1993 года. Сейчас Улан-Удэ также имеет побратимские связи с городами Хух-Хото, Хулунбуир, Эрлянь, Чанчунь, Ланьчжоу и Уланчаб.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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