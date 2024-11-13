Политика и власть 13.11.2024 в 11:22

Депутаты Народного Хурала Бурятии торжественно поздравили чемпионок России по боксу

На всероссийском турнире по боксу они завоевали 3 золотые и 2 серебряные медали
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Текст: Служба информации "Номер один"
Депутаты Народного Хурала Бурятии торжественно поздравили чемпионок России по боксу

Депутаты Народного Хурала Бурятии торжественно поздравили бурятских спортсменок по боксу, ставших чемпионками на всероссийском турнире. Они завоевали 3 золотые и 2 серебряные медали. Юбилейный, 25-ый чемпионат проходил в городе Серпухов Московской области. На протяжении восьми дней 172 спортсменки из 48 регионов боролись за звание лучших в России.

Людмила Воронцова вернула себе титул чемпионки России в весовой категории до 57 кг. Дарима Сандакова завоевала первое место в весовой категории до 70 кг. Кристина Ткачёва завоевала золотую медаль в весовой категории свыше 81 кг.

Дарья Пантелеева завоевала серебряную медаль в весовой категории до 54 кг. Елена Гапешина завоевала серебро, уступив пятикратной чемпионке России Анастасии Шамоновой в весовой категории 75 кг.

Команду боксеров на Кубке России представляли президент Федерации по боксу Бурятии Валерий Доржиев, главный тренер команды Бато-Мунко Ванкеев, заслуженный тренер Бурятии Бадма Бадмаев, а также тренер Тамир Галанов.






Председатель Народного Хурала РБ Владимир Павлов поздравил бурятских спортсменок с победой.

- Сколько вы принимали участие в соревнованиях разных уровней, начиная с России, Европы, и мирового масштаба. У вас уже такой огромный багаж достижений, за которым кроется ваш многолетний труд, ваше стремление к победе, тренировки. И, конечно, это все достойно уважения и восхищения! Мы все тоже следили, как вы на чемпионате показали очень высокие результаты. Вот три золотых и две серебряные медали – это огромное достижение в вашем спортивном труде. Это большая для нашей республики честь. Вы принесли славу и честь, и себе, в первую очередь, нашей республике, и всему спортивному сообществу нашей республики, - сказал Владимир Павлов.

- Мы всегда говорим, что наша республика становится спортивной, благодаря таким юным спортсменам, которые верят в себя, верят в свою республику, верят в наше государство и добиваются очень высоких результатов. И сегодня мы вас пригласили в очередной раз поблагодарить за ваш спортивный труд, за огромные достижения. Самое главное - порадоваться за вас, пожелать вам еще дальнейших успехов! Людмила Воронцова, Дарима Сандакова, Кристина Ткачёва, Дарья Пантелеева, Елена Гапешина, Вам огромное спасибо за эти спортивные достижения! – поблагодарил спортсменок Владимир Павлов.

Он подчеркнул, что Народный Хурал всегда старается поддерживать спортсменов.


- Мы стараемся поддерживать наших спортсменов не просто морально, но и материально. Вся та поддержка, которая у нас есть в законе о развитии спорта и физической культуры в Бурятии работает лучше, чем в некоторых субъектах Российской Федерации. Я думаю, что это правильно, потому что наша задача, чтобы как больше молодежи у нас занимались спортом, - сказал Владимир Павлов.

Также поздравил спортсменок с победой Виталий Лыгденов, председатель Комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Народного Хурала.

- Молодцы! Вы очередной раз вносите вклад в развитие спорта нашей республики, имидж нашего региона. И я думаю, что все, кто переживал за вас и болел, все были горды за вас! Хотелось бы сказать, что вы даете толчок не только боксу, но и другим видам спорта, показывая на своем примере, каких высоких результатов можно добиться. Мы все переживали за вас, все говорили, что чемпионат России по боксу идет с участием наших спортсменов. Еще раз всех поздравляем, и ждем еще новых побед! – сказал Виталий Лыгденов.


Поздравили девушек и другие депутаты Народного Хурала, рассказав, что следили за боями на Кубке России, очень переживали за спортсменок и радовались их победам. Девушки-спортсменки поблагодарили от всей души главу Бурятии, Народный Хурал, министерство спорта, федерацию бокса Бурятии за поддержку. 


- Я хочу всех вас поблагодарить, что вы нас так встречаете! Ни в одном регионе так спортсменов не встречают, как у нас в республике. Для нас большая честь - быть лицом нашей республики, объединять наш народ. Я не знаю, в какой еще республике есть такое сплочение, как у нас. Сейчас в такое тяжелое время людей пытаются разделить, чтобы они были одни наедине со своими проблемами. А у нас тоже есть какие-то проблемы, но мы знаем, что мы не одни, у нас целая команда. Ради этого хочется трудиться и выигрывать. И когда нет сил, конечно, наши фанаты, земляки, все нас поддерживают, нам пишут. И тогда действительно появляются силы, потому что, когда ты выходишь один на ринг, кажется, что ты один, и ты устаешь, - рассказывает одна из чемпионок турнира Дарима Сандакова.

- Когда ты понимаешь, что ты  - не один, и за тобой целая республика, за тобой целая страна, все за тебя болеют. И твоя победа - это не только твоя победа, а победа всего народа. И даже людей, у которых сейчас трудности в жизни, они смотрят на нас и понимают, что вот они же смогли, значит мы тоже сможем. И это такая высшая цель, можно сказать, даже миссия. И мы рады, что мы можем так помогать людям, совершать какие-то хорошие поступки и выигрывать, - резюмировала спортсменка.

 

Фото: Номер один

 

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Народный Хурал бокс спорт

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