Депутаты Народного Хурала Бурятии торжественно поздравили чемпионок России по боксу

Депутаты Народного Хурала Бурятии торжественно поздравили бурятских спортсменок по боксу, ставших чемпионками на всероссийском турнире. Они завоевали 3 золотые и 2 серебряные медали. Юбилейный, 25-ый чемпионат проходил в городе Серпухов Московской области. На протяжении восьми дней 172 спортсменки из 48 регионов боролись за звание лучших в России.

Людмила Воронцова вернула себе титул чемпионки России в весовой категории до 57 кг. Дарима Сандакова завоевала первое место в весовой категории до 70 кг. Кристина Ткачёва завоевала золотую медаль в весовой категории свыше 81 кг.

Дарья Пантелеева завоевала серебряную медаль в весовой категории до 54 кг. Елена Гапешина завоевала серебро, уступив пятикратной чемпионке России Анастасии Шамоновой в весовой категории 75 кг.

Команду боксеров на Кубке России представляли президент Федерации по боксу Бурятии Валерий Доржиев, главный тренер команды Бато-Мунко Ванкеев, заслуженный тренер Бурятии Бадма Бадмаев, а также тренер Тамир Галанов.





















Председатель Народного Хурала РБ Владимир Павлов поздравил бурятских спортсменок с победой.

- Сколько вы принимали участие в соревнованиях разных уровней, начиная с России, Европы, и мирового масштаба. У вас уже такой огромный багаж достижений, за которым кроется ваш многолетний труд, ваше стремление к победе, тренировки. И, конечно, это все достойно уважения и восхищения! Мы все тоже следили, как вы на чемпионате показали очень высокие результаты. Вот три золотых и две серебряные медали – это огромное достижение в вашем спортивном труде. Это большая для нашей республики честь. Вы принесли славу и честь, и себе, в первую очередь, нашей республике, и всему спортивному сообществу нашей республики, - сказал Владимир Павлов.

- Мы всегда говорим, что наша республика становится спортивной, благодаря таким юным спортсменам, которые верят в себя, верят в свою республику, верят в наше государство и добиваются очень высоких результатов. И сегодня мы вас пригласили в очередной раз поблагодарить за ваш спортивный труд, за огромные достижения. Самое главное - порадоваться за вас, пожелать вам еще дальнейших успехов! Людмила Воронцова, Дарима Сандакова, Кристина Ткачёва, Дарья Пантелеева, Елена Гапешина, Вам огромное спасибо за эти спортивные достижения! – поблагодарил спортсменок Владимир Павлов.

Он подчеркнул, что Народный Хурал всегда старается поддерживать спортсменов.





- Мы стараемся поддерживать наших спортсменов не просто морально, но и материально. Вся та поддержка, которая у нас есть в законе о развитии спорта и физической культуры в Бурятии работает лучше, чем в некоторых субъектах Российской Федерации. Я думаю, что это правильно, потому что наша задача, чтобы как больше молодежи у нас занимались спортом, - сказал Владимир Павлов.

Также поздравил спортсменок с победой Виталий Лыгденов, председатель Комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Народного Хурала.

- Молодцы! Вы очередной раз вносите вклад в развитие спорта нашей республики, имидж нашего региона. И я думаю, что все, кто переживал за вас и болел, все были горды за вас! Хотелось бы сказать, что вы даете толчок не только боксу, но и другим видам спорта, показывая на своем примере, каких высоких результатов можно добиться. Мы все переживали за вас, все говорили, что чемпионат России по боксу идет с участием наших спортсменов. Еще раз всех поздравляем, и ждем еще новых побед! – сказал Виталий Лыгденов.





Поздравили девушек и другие депутаты Народного Хурала, рассказав, что следили за боями на Кубке России, очень переживали за спортсменок и радовались их победам. Девушки-спортсменки поблагодарили от всей души главу Бурятии, Народный Хурал, министерство спорта, федерацию бокса Бурятии за поддержку.





- Я хочу всех вас поблагодарить, что вы нас так встречаете! Ни в одном регионе так спортсменов не встречают, как у нас в республике. Для нас большая честь - быть лицом нашей республики, объединять наш народ. Я не знаю, в какой еще республике есть такое сплочение, как у нас. Сейчас в такое тяжелое время людей пытаются разделить, чтобы они были одни наедине со своими проблемами. А у нас тоже есть какие-то проблемы, но мы знаем, что мы не одни, у нас целая команда. Ради этого хочется трудиться и выигрывать. И когда нет сил, конечно, наши фанаты, земляки, все нас поддерживают, нам пишут. И тогда действительно появляются силы, потому что, когда ты выходишь один на ринг, кажется, что ты один, и ты устаешь, - рассказывает одна из чемпионок турнира Дарима Сандакова.

- Когда ты понимаешь, что ты - не один, и за тобой целая республика, за тобой целая страна, все за тебя болеют. И твоя победа - это не только твоя победа, а победа всего народа. И даже людей, у которых сейчас трудности в жизни, они смотрят на нас и понимают, что вот они же смогли, значит мы тоже сможем. И это такая высшая цель, можно сказать, даже миссия. И мы рады, что мы можем так помогать людям, совершать какие-то хорошие поступки и выигрывать, - резюмировала спортсменка.

Фото: Номер один