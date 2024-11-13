Политика и власть 13.11.2024 в 16:03
Игорь Шутенков вновь стал мэром Улан-Удэ
Его кандидатуру депутаты горсовета поддержали единогласно
Текст: Андрей Константинов
Сегодня на внеочередной сессии горсовета депутаты выбирали мэра города. На этот пост был утвержден действующий градоначальник Игорь Шутенков. За него проголосовали абсолютно все народные избранники.
Напомним, на пост мэра изначально претендовали пять кандидатов. После конкурсного отбора их осталось трое: действующий мэр Игорь Шутенков, депутат Народного Хурала Максим Бувалин и бывший заместитель главы Железнодорожного района Улан-Удэ Вадим Будажапов. Их кандидатуры и были предложены на рассмотрение депутатов горсовета.
Напомним, на пост мэра изначально претендовали пять кандидатов. После конкурсного отбора их осталось трое: действующий мэр Игорь Шутенков, депутат Народного Хурала Максим Бувалин и бывший заместитель главы Железнодорожного района Улан-Удэ Вадим Будажапов. Их кандидатуры и были предложены на рассмотрение депутатов горсовета.