Политика и власть 19.11.2024 в 17:21

В Бурятии руководитель агентства по госзакупкам сделала выбор в пользу Сколково

Екатерина Прушинская покинула пост, который занимала ровно 7 лет
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии руководитель агентства по госзакупкам сделала выбор в пользу Сколково
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Глава Бурятии освободил от должности руководителя Республиканского агентства по государственным закупкам Екатерину Прушинскую. Она покидает пост с 21 ноября по собственной инициативе, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Руководитель агентства по госзакупкам сообщила, что ей недавно поступило предложение перейти на работу в Фонд Сколково – руководителем аппарата заместителя председателя правления Фонда по управлению рисками и эффективностью контроля.

- Мне представилась новая профессиональная возможность, которой я решила воспользоваться. Воодушевлена этой свежей главой в моей жизни. Хотела бы выразить глубочайшую благодарность за возможности и опыт, которые получила за время работы в родной Бурятии. Отдельное спасибо главе республики. Особенно приятно было ощущать его поддержку, наблюдать личную вовлеченность в решение вопросов региона. У Алексея Самбуевича я многому научилась. Уверена, что работа в правительстве республики подготовила меня к решению задач практически любой сложности, - отметила Екатерина Прушинская.

Она также выразила благодарность коллективу агентства за труд, высочайший профессионализм и готовность активно и совместно работать.

- За искренность, честность, душевность, способность подставить плечо товарищу! Я с огромным уважением и благодарностью отношусь к профессиональному, человеческому пути, который пройден мною в республике. И, как говорит Алексей Самбуевич: работаем дальше, но уже в новом жанре. Спасибо за поддержку и понимание. Желаю всем дальнейших успехов в будущем, - сказала она.

Напомним, Екатерина Прушинская возглавила агентство по госзакупкам в ноябре 2017 года. До этого она работала в органах власти Иркутской области.

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