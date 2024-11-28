В Бурятии наградили трудовые коллективы и фермерские хозяйства

Трудовые коллективы, фермерские хозяйства и муниципальные образования Бурятии отметили федеральными и республиканскими наградами в рамках Дня работника агропромышленного комплекса.

В четверг, 28 ноября в ходе торжественного собрания в Буряткой государственной сельхозакадемии глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил всех причастных к этому празднику.

- Сельское хозяйство - это одно из основных направлений деятельности всей нашей республики, ее развития. И продовольственная безопасность нашей страны – это наша общая стратегическая задача на сегодня. И наши фермеры ее обеспечивают. Я хочу всех поздравить, пожелать, чтобы у каждого фермера, у всех, у кого жизнь связана с сельским хозяйством, был хороший урожай, приплод, привес, хорошая работа в целом. Чтобы вся продукция только шла в рост, - поздравил Глава Бурятии.

Алексей Цыденов призвал сельхозтоваропроизводителей активно сотрудничать с научным сообществом, совместно с учеными внедрять на свои производства новую продукцию и удобрения. Он напомнил, что БГСХА выиграла конкурс среди вузов Дальневосточного федерального округа по программе «Приоритет 2030» и получила финансирование на реализацию проекта по направлению биофармпроизводства.

- Понятно, здесь есть своя специфика. Но технологии дорогие есть, рынок сбыта есть, поэтому надо начинать осваивать новую продукцию, новые горизонты. Минсельхозу поручение отдельно проработать вопрос, довести до коллег все возможности и перспективы направления. Надо, чтобы у нас уже этой весной были опытные посадки, - подчеркнул глава республики.

Всего представителей агропромышленного комплекса отметили по 34 номинациям. Вручено 4 главных приза, среди которых денежные средства и техника. В том числе благодарностью за активное участие в реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» награжден коллектив общества с ограниченной ответственностью «Озерное», советник генерального директора - Татьяна Баженова. Отметим, компания «Озерное» третий год участвует в софинансировании госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории республики. Так, только в 2024 году «Озерное» выделило дополнительные средства в размере более 74 млн руб. на развитие социальной инфраструктуры в Баргузинском, Джидинском, Заиграевском и Курумканском районах в рамках Соглашения о сотрудничестве с Правительством Бурятии.

- Мы убрали весь урожай и можем отметить лидеров агропромышленного комплекса. Сегодня награждены лучшие растениеводы, животноводы, механизаторы и работники пищевой и перерабатывающей промышленности. В этом году несмотря на сложные погодные условия растениеводческие хозяйства Бурятии добились хороших результатов. На следующий год мы постараемся выполнить новые показатели и поработать над престижем работников сельскохозяйственной отрасли. Ведь именно на их плечах лежит ответственная задача по продовольственной безопасности нашей малой родины и России, - сказал и.о министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалан Дармаев.

Фото: правительство Бурятии