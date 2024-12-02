Строительство Нацмузея и театра «Байкал» внесли в список приоритетных

Строительство Национального музея и театра «Байкал» внесли в список приоритетных. Они получили поддержку полпреда Президента в ДФО Юрия Трутнева. Накануне заместитель председателя правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Одной из тем обсуждения стал вопрос о признании приоритетными инвестиционных проектов в целях их финансирования за счёт государственной корпорации «ВЭБ.РФ».

Ряд инвестиционных проектов, реализуемых в рамках программы «Дальневосточная концессия», признаны приоритетными для предоставления льготного финансирования по линии Минвостокразвития России со стороны государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Это проекты, направленные на сохранение и преумножение культурного наследия, обеспечение отдыха и рекреации дальневосточников. Поддержку полпреда Президента в ДФО получили также объекты, реализуемые в Бурятии.



- Эти объекты имеют большое значение и включены в мастер-планы и планы развития дальневосточных городов, разработанные по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, – подчеркнул Юрий Трутнев.



В частности, льготное финансирование получат проекты строительства Национального музея Бурятии и театрально-культурного центра «Байкал» в Улан-Удэ.

Напомним, эти ключевые проекты мастер-плана Улан-Удэ реализуются в рамках преференциального режима ТОР.

Национальный музей создаётся в целях сохранения культурного наследия Бурятии и обеспечения доступа к его коллекции для более широкой аудитории через создание современного и просторного музейного пространства. Новый музей в Бурятии объединит три существующих сегодня музея, позволит обновить экспозицию, разместить под одной крышей более 3,5 тыс. экспонатов, даст работу 73 деятелям культуры.





Новый театрально-культурный центр «Байкал» также поможет сохранить культурное наследие Бурятии. В нём разместится труппа национального театра песни и танца «Байкал», который сегодня, по сути, не имеет своего здания. Реализация проекта позволит ставить в два раза больше спектаклей, принимать в четыре раза больше зрителей.

Подводя итоги заседания, Юрий Трутнев подчеркнул, что необходимо проводить отбор проектов, требующих государственной поддержки, исходя их наибольшей экономической эффективности.

- Мы должны тратить средства бюджета эффективно, – подытожил вице-премьер.

Фото: скриншот видео, правительство РБ