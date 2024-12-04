Общественную палату Улан-Удэ возглавил ветеран СВО, офицер Гуляев Юрий Владимирович.

Юрий Гуляев - выпускник Уссурийского высшего военного автомобильного командного училища. Более 15 лет - до 1996 года проходил службу на различных должностях в Вооруженных силах МО.

- 7 лет Юрий Владимирович работал у нас в комитете по ГО и ЧС Октябрьского района. Когда началась специальная военная операция, он, как офицер, был мобилизован. С 2022 по 2024 год он был заместителем командира парашютно-десантного батальона по вооружению 11-го ОДШБ. Но по достижению предельного возраста ушел в отставку. На передовой сейчас его сын Евгений. Он ушел на СВО одним из первых, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





- За плечами у Юрия Владимировича огромный опыт работы, поэтому я уверен, что на должности председателя Общественной палаты он сможет помочь многим людям, в том числе он будет курировать одно из важных направлений — это поддержка и обеспечение воинов и их семей, - добавил мэр.





Фото: администрация Улан-Удэ

