Политика и власть 04.12.2024 в 17:25

Общественную палату Улан-Удэ возглавил ветеран СВО

Юрий Гуляев более 15 лет проходил службу в Вооруженных силах Министерства обороны
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Общественную палату Улан-Удэ возглавил ветеран СВО

Общественную палату Улан-Удэ возглавил ветеран СВО, офицер Гуляев Юрий Владимирович. 

Юрий Гуляев - выпускник Уссурийского высшего военного автомобильного командного училища. Более 15 лет - до 1996 года проходил службу на различных должностях в Вооруженных силах МО.

- 7 лет Юрий Владимирович работал у нас в комитете по ГО и ЧС Октябрьского района. Когда началась специальная военная операция, он, как офицер, был мобилизован. С 2022 по 2024 год он был заместителем командира парашютно-десантного батальона по вооружению 11-го ОДШБ. Но по достижению предельного возраста ушел в отставку. На передовой сейчас его сын Евгений. Он ушел на СВО одним из первых, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


- За плечами у Юрия Владимировича огромный опыт работы, поэтому я уверен, что на должности председателя Общественной палаты он сможет помочь многим людям, в том числе он будет курировать одно из важных направлений — это поддержка и обеспечение воинов и их семей, - добавил мэр.


Фото: администрация Улан-Удэ

Теги
администрация улан-удэ

Все новости

Мэрия: районы Улан-Удэ контролируют ситуацию по подсыпке и уборке снега
04.12.2024 в 17:25
Общественную палату Улан-Удэ возглавил ветеран СВО
04.12.2024 в 17:25
В Улан-Удэ осудили горожанина, который до смерти избил жену
04.12.2024 в 17:14
В Бурятии водитель легковушки погиб в столкновении с фурой
04.12.2024 в 17:04
Фермеры из Еравнинского района Бурятии передали машину бойцам СВО
04.12.2024 в 16:58
В Бурятии уволившийся мастер несколько месяцев обворовывал бывшего работодателя
04.12.2024 в 16:37
В Таиланде похоронят невесту из Новосибирска, погибшую в шторме на Самуи
04.12.2024 в 16:19
Выпускникам Бурятии предлагают целевое обучение в строительной отрасли
04.12.2024 в 16:16
В Улан-Удэ нерадивых бизнесменов накажут рублем
04.12.2024 в 16:08
С 1 января 2025 года на иркутском берегу Байкала введут туристический налог
04.12.2024 в 15:51
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 декабря

Читайте также
Проекты Национального музея и центра «Байкал» в Улан-Удэ получат льготное финансирование
Такое решение принято на заседании комиссии под председательством полпреда президента в ДФО
04.12.2024 в 12:22
Чимит Бальжинимаев: «Пример волонтеров зажигает сердца»
Председатель Улан-Удэнского горсовета поддержал патриотическую акцию волонтерской организации «Сила добра 03»
04.12.2024 в 12:00
Финансовая ситуация в Бурятии будет непростая
Депутаты Хурала обсудили расходы на здравоохранение и образование в 2025 году
04.12.2024 в 09:57
Бурятия и Казахстан поделятся опытом и научными технологиями в сельском хозяйстве
Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов встретился с членом национальной академии наук Казахстана Асан Оспановым
03.12.2024 в 15:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru