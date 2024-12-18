Наталья Тумуреева: «Продолжаем бороться за экологию Бурятии»

Природные богатства Бурятии – это главная ценность нашей республики. Отвечает за нее министерство природных ресурсов и экологии республики. Именно его сотрудники сражаются за чистый воздух, за побережье Байкала без мусора, за сохранение биоразнообразия. И в том числе за добычу полезных ископаемых, благодаря которой пополняется бюджет Бурятии. О том, как проходила работа в 2024 году и чего удалось добиться, нам рассказала министр природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева.- Добывающая отрасль всегда была для Бурятии одной из ключевых. Налоги, поступающие с недропользователей, пополняют бюджет республики на миллиарды рублей. Поэтому очень важно не только сохранить существующие производства, но и преумножить.2024 год в этом плане насыщен. В сентябре в Бурятии запустили производство на ГОК Озерный. В торжественной церемонии в онлайн-режиме принимал участие президент страны Владимир Путин, а также ряд крупных федеральных чиновников. Как сказал, к примеру, глава минвостокразвития Алексей Чекунков, строительство Озерного горно-обогатительного комбината – крупнейший инвестиционный проект Бурятии с объемом вложений свыше 100 млрд рублей. После выхода на проектные мощности предприятие станет крупнейшим в России и пятым в мире производителем цинкового концентрата.Еще один крупный проект – освоение Ермаковского фтор-бериллиевого месторождения. В 2024 году активно шло строительство ГОКа, запуск которого запланирован на первое полугодие 2025 года. Общий объем инвестиций – 6,5 млрд рублей. Будет создано 450 новых рабочих мест.Между тем на территории республики продолжается добыча угля, золота, урана, кварцитов, плавикового шпата, нефрита, сырья для производства строительных материалов.- Для общей картины: в регионе находится 75 ОППТ регионального значения: 13 заказников, 2 природных парка, 1 рекреационная местность и 59 памятников природы. Охраняет все это богатство подведомственное нашему министерству бюджетное учреждение «Бурприрода».В этой сфере 2024 год тоже прошел не без открытий. Так, в уходящем году была расширена территория рекреационной местности «Побережье Байкал» за счет участков «Северный Байкал», «Гоуджекит», «Ярки», «Хакусы», «Томпа» Северо-Байкальского района, «Дулан» Кабанского района и «Максимиха» Баргузинского района, а также был создан новый природный парк «Мамай» на одноименной горе.К слову, с сентября этого года жители с пропиской в Бурятии больше не платят за посещение особо охраняемых природных территорий. Постановление об этом подписал глава республики.Еще одно значимое событие 2024 года – издано четвертое издание Красной книги Республики Бурятия в количестве 1000 экземпляров. Издание пополнилось 44 видами растений и животных, всего в него вошло более 500 видов флоры и фауны. Книга уже распределена в школы и библиотеки республики.- В этом году у нас были аномальные климатические условия, из-за чего пожароопасная обстановка сильно осложнилась. У нас в нескольких районах вводились режимы ЧС, а с 6 июля такой режим пришлось ввести на всей территории республики. Он продлился до 5 сентября.Это работа не только министерства, здесь задействован целый ряд ведомств: это и Республиканское агентство лесного хозяйства, и муниципальные власти, и правоохранительные органы. Все вместе мы смогли пройти этот сезон. Более того, наша «Забайкальская база авиационной охраны лесов» еще и помогала тушить пожары Забайкальскому краю, республикам Тыва, Саха (Якутия).Напомню также, что одна из мер по борьбе с лесными пожарами – запрет на вход в села. Впрочем, эти ограничения касаются не всех. Тем, кто заготавливает древесину, при условии, что есть договор аренды лесных участков, посещать леса можно.Кроме того, бороться с пожарами помогает и федеральный проект «Сохранение лесов». Именно по этому проекту Бурятия получила возможность оснастить специализированные учреждения лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.Но речь не только о профилактике и тушении пожаров. В рамках проекта идет работа и по лесовосстановлению. На федеральные деньги закупается техника и оборудование для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Формируются запасы семян, увеличиваются площади лесовосстановления. Только в 2024 году удалось посадить лес на площади около 30 тыс. га.- За последние несколько лет нам удалось избежать крупных наводнений. Без серьезных потрясений обошлось и в 2024 году. Единственное, был прорыв дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе. Эта дамба предназначена для защиты сельхозугодий.Чрезвычайных ситуаций с дамбами, которые направлены на защиту населения от наводнений, в нынешнем году не было. Всего у нас 78 гидротехнических сооружений, из них мы отремонтировали на данный момент 24. Есть еще дамбы, которые нуждаются в ремонте, и мы эту работу продолжаем. В этом году Бичурскому району предоставили субсидию на разработку проектно-сметной документации по ремонту гидротехнических сооружений водохранилища на реке Большой Гутай. Также разработан проект по капремонту дамбы в селе Холодное Северо-Байкальского района.Идут работы и по берегоукреплению. В этом году мы проводили частичное восстановление береговой линии реки Селенга в селе Ганзурино Иволгинского района. Также строили временную дамбу обвалования на реке Селенга в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Удалось восстановить береговую линию реки Баргузин в селе Барагхан Курумканского района.В 2025 году мы планируем расчистить отдельные участки русла реки Большая речка в Кабанском районе, начать капремонт защитных дамб в селах Санага Закаменского района, Новосретенка Бичурского района и Холодное Северо-Байкальского района.- Действительно, все мы помним проблему озера Котокель, которое в свое время стало одной из экологических проблем республики. Сегодня водоем идет на поправку.В 2022 году мы вошли в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Благодаря этому мы заключили госконтракт на улучшение экологического состояния озера Котокельское Прибайкальского района. Речь идет прежде всего о расчистке озера. Подрядчик по контракту в числе прочего расчистил дно от сапропели.В 2024 году у нас эта работа была полностью завершена. В результате улучшилось экологическое состояние озера. Мы очистили мелководье озера площадью 6,5 га и береговую полосу протяженностью 3,9 км от камыша, рогоза и прочей отмершей растительности. Вывезено более 5000 кубометров донного грунта в обезвоженном состоянии. И это, безусловно, позитивно скажется на состоянии озера.- Чистый воздух в Улан-Удэ на сегодня - одна из главных наших задач. Ведь от того, что вдыхают наши жители, напрямую зависит их здоровье. Поэтому мы уже долгие годы боремся за то, чтобы найти и реализовать решения этой проблемы.И эти решения есть. С 2024 года в Бурятии начал работать федеральный проект «Чистый воздух». Благодаря ему мы в ближайшие годы сможем снизить выборы в атмосферу.Не секрет, что один из главных источников дыма в городе – это частный сектор. Примерно 45 тыс. домовладений каждый год начинают топить печи. И это не может не сказаться на качестве нашего воздуха.Поэтому было принято решение перевести хотя бы часть таких домов на электроотопление. Но здесь возникла проблема: дело в том, что электрические сети у нас в большинстве случаев просто не выдержат нагрузку, если весь частный сектор перейдет на электроотопление, то есть начнет потреблять в разы больше. Тот же Левый Берег – раньше там были дачи, куда люди приезжали в лучшем случае на выходные, а из техники им нужен был чайник и лампочка. Сегодня это полноценные жилые районы со всей инфраструктурой. И сети не выдерживают даже нынешней нагрузки.Поэтому первым этапом перехода на электроотопление стала реконструкция электросетей. В 2024 году у нас началась разработка проектной документации по реконструкции электрических сетей на Левом Берегу и в мкр. Забайкальский. Всего же до 2036 года мы переведем на электроотопление более 17 тыс. частных домовладений. Это Левый Берег, Забайкальский, Энергетик, Новая Комушка, поселок Горький, сотые кварталы, Шишковка, Аршан и Верхняя Березовка.Первые результаты мы сможем увидеть уже в будущем году: у нас есть два пилотных СНТ – это «Профсоюзник» и «Урожай». Мы планируем в 2024 году перевести 321 частный дом, находящиеся в пределах этих товариществ, на электроотопление.Впрочем, не только частный сектор загрязняет воздух. Есть выбросы и от котельных. Здесь тоже идет работа. Некоторые «грязные» котельные мы закрываем, подключая потребителей к централизованному энергоснабжению. На другие мы ставим системы очистки выбросов. Так, в будущем году такую систему поставим на муниципальной котельной школы № 23. И начнем разработку проекта системы очистки дымовых газов на котельную в поселке Загорск.- Безусловно, сегодня нужны огромные ресурсы для того, чтобы полностью очистить республику от мусора.В этом нам в 2024 году помогал национальный проект «Экология», внутри которого зашито еще несколько федеральных программ. Одна из них – «Чистая страна». Именно в рамках этой программы мы занимались ликвидацией несанкционированных свалок, которые наиболее опасны с точки зрения вреда окружающей среде.За последние годы удалось избавиться от свалок в поселке Усть-Баргузин, городе Закаменск и городе Кяхта. В этом году мы занимались свалкой в Северобайкальске. Кроме того, ликвидировано пять свалок в Иволгинском районе, одна - в Джидинском и десять - в Кабанском.На северах, кстати, проблема мусора стоит еще острее, чем по республике в целом. Здесь есть ограничения, связанные с центральной экологической зоной Байкала. Строить здесь полигоны нельзя, вывозить мусор за пределы далеко и дорого. Поэтому мы решили приобрести инсинераторы – это специальная установка для термического уничтожения отходов.Если такой способ у нас приживется, будем работать над тем, чтобы такие же устройства появились и в других отдаленных районах нашей республики.Что касается побережья Байкала, то здесь мы предполагаем в будущем запустить строительство мусороперегрузочных станций. Средства на это уже заложены в федеральных программах.Между тем федеральный проект «Чистая страна», который у нас реализовывался с 2019 года, в этом году завершается. Ему на смену приходит проект «Генеральная уборка». И, если подводить итог, я считаю, что за эти пять лет сделано очень многое. Конечно, работы еще много, и мы продолжим бороться за экологическое благополучие Бурятии.