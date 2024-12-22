Политика и власть 22.12.2024 в 14:12
Мэр Улан-Удэ поздравил с Днем энергетика
22 декабря – профессиональный праздник энергетиков
Текст: Татьяна Жамсуева
День энергетика — это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. И сегодня один из самых коротких световых дней.
«Уважаемые друзья! От себя и от Администрации Улан-Удэ от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём энергетика! Вы те, без кого невозможно представить нашу жизнь. Благодаря каждому из вас у нас есть освещение на улицах, мы можем передвигаться на трамваях, а в наших домах всегда тепло и уютно. Огромное спасибо вам за это!», - поздравил энергетиков в ТГ-канале мэр города Игорь Шутенков.
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