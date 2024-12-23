Алексей Маладаев — новое лицо в Улан-Удэнском горсовете

Выборы нового созыва Улан-Удэнского городского совета депутатов, которые прошли несколько месяцев назад, ознаменовались серьезным обновлением персонального состава депутатского корпуса.Среди новичков, которые были избраны в горсовет, Алексей Маладаев — директор Этнографического музея народов Забайкалья». Руководитель учреждения республиканского уровня стал улан-удэнским муниципальным депутатом. Он вошел в состав комитета по социальной политике. Мы поговорили с ним об округе, горсовете и музее.- Как директор Этнографического музея я часто работал и работаю с органами муниципальной власти города. Прежде всего, с администрацией города Улан–Удэ. Мы принимаем множество делегаций. Решаем много различных вопросов, связанных с деятельностью нашего музея. Мы - музей республиканского подчинения, но находимся в городе Улан-Удэ.Не буду скрывать, что повлияло и предыдущее место работы (до назначения директором музея Алексей Маладаев несколько лет работал в органах местного самоуправления Улан-Удэ — прим.). Я понимаю, как работает городская власть. Кроме того, Александр Дашиевич Иринчеев, на этот раз по округу, где находится Этнографический музей, на выборы не пошел.Посмотрев на округ, можно увидеть, что там, собственно говоря, несмотря на наличие церквей и дацанов, кроме Этнографического музея крупных учреждений нет. Есть маленькая школа № 38, есть школа–девятилетка № 23 на Площадке. Также есть завод «Улан–Удэстальмост», но это предприятие не городского подчинения.Все это сошлось в одной точке и побудило меня выдвинуть свою кандидатуру в депутаты горсовета.Я думаю, что люди голосовали, во многом, даже не за меня, как Алексея Анатольевича Маладаева, а за директора Этнографического музея — заметного учреждения на округе. Когда я приходил на встречи, представлялся, сразу ко мне отношение менялось. Видимо, люди оценили мою работу по развитию музея и на этом фоне этого оказали доверие на выборах. Чтобы округ так же хорошо развивался.- Перед этими выборами прошла корректировка границ округов. И мой округ №7 - это Верхняя Березовка от Стрелки, микрорайоны Солнечный, Площадка, Зеленхоз, район Старой барахолки.- Всегда что-то меняется, знания нужно обновлять. Помимо депутатов, их помощники тоже проходят эту Школу. Это такое погружение в проблематику, ликбез о том, как работают местные органы власти, какие у кого полномочия и т. д. В Улан-Удэнской городской агломерации живет почти полмиллиона человек и от решений власти очень многое зависит. В работе депутата есть много нюансов, поэтому я полностью одобряю практику проведения такой Школы.- Как руководитель учреждения культуры, я посчитал, что должен работать именно в этом комитете. Вопросы, над которыми работает комитет, касаются всей социальной сферы. Образования, культуры, спорта, молодежной политики, соцподдержки и т. д. Более 70 процентов городского бюджета направляется на социальные статьи расходов. За последние годы, в Улан-Удэ, например, в образовании, были сделаны большие шаги по развитию средних школ, детских садов. Но здесь я теперь хотел бы обратить внимание на дополнительное образование. К сожалению, к нему относятся по остаточному принципу. Но я твердо убежден, что эстетическое воспитание молодежи, культурная составляющая, спортивная составляющая, которая тоже является допобразованием, позволяют человеку гармонично развиваться. Мы обязуемся дать детям в средних школах определенные знания, патриотическое воспитание. А в нравственно-художественном воспитании мы должны особый упор делать на дополнительное образование. К сожалению, в этой отрасли множество проблем. Хотелось бы, чтобы она получила в Улан-Удэ новый импульс к развитию.- Я постоянно нахожусь на округе и вижу их. К примеру, дороги. Если ездить по основным дорогам, то все хорошо. Но как только съезжаешь с них... Допустим, летом в микрорайонах, где есть возвышенности и низины, перепады высот, возникают проблемы с потоками воды в дождь. Дороги размываются, и появляется вопрос грейдирования. А зимой надо подсыпать. Нужны нормальные дороги для того, чтобы люди на округе могли комфортно добраться до амбулатории, до других соцобъектов. По амбулатории буду стараться добиться, чтобы на решение вопроса были направлены средства, чтобы улучшить ситуацию. Там идет заужение дороги, которое надо расширить. И надо сделать дорогу с тротуарами, чтобы люди ходили, там же амбулатория. Дорога ведет в большой жилмассив — Зеленый, ДНТ «Труд» и т. д., где внутри транспорт не может ходить, потому что там дорога не отвечает установленным требованиям. Жители там идут до остановки сквозь весь поселок, утром и вечером - ведь запустить там общественный транспорт не представляется возможным из-за качества дорог. А это на самом деле далеко. Есть на округе проблемы с водой, электроснабжением, другие вопросы. Но мы, я и наша команда на округе, не отворачиваемся от проблем, какими большими бы они ни были. Без их решения трудно будет кардинально повысить качество жизни людей.- Да. После выдвижения кандидатом в депутаты, я провел около ста встреч с избирателями. Я заметил, что, допустим, на Площадке люди живут в частном секторе поколениями, давно друг друга знают и по-простому между собой общаются, как дружные соседи. А в микрорайонах Солнечный, Верхняя Березовка, много тех, кто переехал туда относительно недавно. Там не успели сформироваться длительные, теплые соседские отношения. Там не знают друг друга из поколения в поколение. Приход к ним кандидата в депутата или депутата, зачастую является поводом, вообще, встретиться, пообщаться между собой. К тому же, в наше время многие привыкли к общению в мессенджерах, соцсетях, общаются там, а не лицом к лицу, когда возникают эмоции, живое взаимодействие, осознание общности.- У нас все экспозиции, кроме одной, постоянно действующие. Мы не можем в традиционном доме бурят показывать предметы современного искусства или выставлять в доме семейских что-то, не относящееся к быту семейских тех времен.Это наша специфика, из-за которой у посетителей складывается впечатление, что ничего не меняется. Но все же надо было становиться интереснее для наших посетителей. Мы составили программу по реэкспозиции, по которой движемся. За последние годы провели реэкспозицию в Никольской церкви — поменяли иконы, заменив их на полноценные высокоточные копии, восстановили весь иконостас (из 46 икон в наличии были 32). После того, как убрали музейные предметы, стал возможен допуск туда посетителей. Можно зайти, посмотреть, оценить уникальную акустику, раньше там хоры пели. В семейский комплекс закупили фигуры и увидели как они хорошо были восприняты улан-удэнцами.В этом году еще закупили фигур. Купили фигуры западных бурят — теперь в Доме Сафронова (дом-зимник зажиточного бурята Сафронова, построенный пи царе на территории нынешней Иркутской области — прим.) всех будет встречать хозяин дома Сафронов. В юртах тоже будут встречать. В эвенкийском комплексе появились фигуры.Кое-где стали использовать прозрачные экраны вместо решеток. Но если делать экран снаружи, он отражает свет. Поэтому стараемся размещать экраны внутри. Там, где мы сохраняем решетки, мы меняем их на интересные решетки с национальным орнаментом.В настоящее время мы заканчиваем реэкспозицию в Доме Сафронова. В него можно будет зайти посмотреть, как жил богатый житель Предбайкалья, который занимался хлебным делом. Можно будет зайти в деревянную юрту, посмотреть быт горных бурят Закаменского района. Стараемся делать посещение музея интересным.Люди погружаются в историю, узнают что-то заново, вспоминают, как когда-то в школьные годы приходили в музей всем классом. Есть те, для кого Этнографический музей ассоциируется с детством, и когда сейчас они приходят и видят, что музей не остановился в развитии, они это ценят, им это интересно. Мы придумали музейное радио, большие праздники, которые проводим в музее. Мы не только музей, но и территория активного отдыха, у нас хорошие горки и для маленьких, и для больших, заливается каток — в прошлом году заливали небольшой, а нынче побольше (20 на 40 метров). Мы устанавливаем новогоднюю елку. Продолжаем двигаться вперед.