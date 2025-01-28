Жители райцентра в Бурятии недовольны переездом администрации

В Иволгинске вспыхнул скандал вокруг поселенческой администрации. Причиной недовольства граждан стали планы администрации сельского поселения «Иволгинское» переехать из ныне занимаемого здания в другое. Люди не очень понимают, зачем это понадобилось поселенческим властям, что вылилось в обращения, под которыми подписалось множество жителей.Жители говорят, что главы Иволгинского района и села Иволгинск приняли решение о переезде поселенческой администрации в здание, «которое расположено за федеральной трассой, и рядом никаких административных и социально значимых объектов нет».В настоящее время администрация находится в центре села Иволгинск - на ул. Ленина, 23. И там же рядом находятся различные учреждения, которые часто посещают сельчане.«Нам будет очень неудобно ходить за федеральную трассу за справками и другими документами, даже просто за консультацией. А ходят в основном пенсионеры, мамочки с детьми, малообеспеченные граждане. Сейчас очень удобно, все в центре. Особенно жителям сел Тапхар, Красноярово, Верхняя Иволга, Каленово, Ключи, Колобки, Шалута и самого села Иволгинск», - говорится в обращении.Люди подчеркивают, что маршрут автобуса проходит по ул. Ленина, где расположены все остановки. Сейчас все удобно: сельчане приезжают в райцентр, собирают справки, сдают документы, закупаются в магазинах.«Многие приезжают с детьми и делают все по пути: поликлиника, магазин, отдел соцзащиты и т. д. Если администрация переедет, то это почти на один километр дальше от центра, за федеральной трассой «Улан-Удэ – Кяхта». Добраться можно только на такси, которое стоит 150 рублей по Иволгинску», - возмущаются граждане.Насколько известно сельчанам, инициатива по переезду поселенческой администрации подальше от центра принадлежит исключительно ее главе Дашамолонову, а глава Иволгинского района Емонаков идею поддержал без лишнего шума. Предполагается, что здание, которое вскоре освободит администрация СП «Иволгинское», будет занято чиновниками райадминистрации.Люди хотят, чтобы администрация сельского поселения продолжала и дальше находиться по ул. Ленина, 23. Но уже сложилось четкое впечатление, что власть предержащие просьбы людей удовлетворять не намерены.Среди жителей села существуют разные предположения по поводу переезда администрации. Главная версия состоит в том, что переезд происходит из-за того, что все сельские поселения Иволгинского района вскоре будут ликвидированы. Да и сам Иволгинский район исчезнет как официальное понятие.Подобная ликвидация уже, как известно, прошла в Муйском и Окинском районах Бурятии. Все поселения, входившие в состав районов, объединили, создав муниципальные образования.К примеру, в Муйском районе прекратили свое существование городские поселения «поселок Таксимо» и «Северомуйское», а также сельское поселение «Муйская сельская администрация». Новое большое образование назвали «Муйским муниципальным округом Республики Бурятия». По Оке утвердили свое соответствующее название.Создание муниципального округа позволяет упростить административное управление. Люди ожидают, что аналогичная реформа ждет и Иволгинский район.Кроме того, слухи, циркулирующие по Иволгинску и окрестным селам, утверждают, что перемещение происходит из-за того, что глава поселения готовится к ликвидации руководимого им поселения. Есть подозрение, что он нацелился на гараж, стоящий невдалеке от здания, куда перемещается администрация поселения. Сейчас в нем паркуются машины муниципалитета.После ожидаемого исчезновения поселения он якобы планирует поставить гараж под свой контроль и открыть там СТО.Верны слухи, циркулирующие по поселению, или нет, сказать сложно. Поэтому мы не будем утверждать, что все, о чем в них утверждается (грядущая ликвидации поселения и самого Иволгинского района, «запасной аэродром» в виде потенциального СТО и т. д.), является правдой. Говорить могут всякое.Так что будем смотреть на развитие ситуации после неожиданного переезда поселковой администрации.