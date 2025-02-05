В Улан-Удэ уменьшилось количество бытовых пожаров. Причина возгораний - неосторожное обращение с огнем и неисправное электрооборудование

- С начала 2025 года на территории города произошло 72 пожара, в результате которых погибли два человека и 13 человек получили травмы. В прошлом году за этот же период было 89 пожаров, пять человек погибли и восемь получили травмы, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Основные причины пожаров - неосторожное обращение с огнем, аварийная работа электрооборудования и нарушение правил пожарной безопасности при использовании печей.

Помните, что ваша безопасность зависит от вас! Телефоны службы спасения: 112 и 101.





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