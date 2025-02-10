Политика и власть 10.02.2025 в 10:00

На дипломатических рубежах

10 февраля в России отмечается День дипломатического работника
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Текст: Иван Иванов
На дипломатических рубежах
Сотрудники Представительства МИД России в г. Улан-Удэ и Генконсульства Монголии в г. Улан-Удэ у стелы «Дархан». В рамках мероприятий по случаю 100-летия установления дипотношений между Россией и Монголией, 2021 год. Фото: архив Представительства
10 февраля в России отмечается День дипломатического работника – профессиональный праздник тех, кто работает в МИД России, российских дипломатических представительствах и консульских учреждениях за рубежом, а также в территориальных органах – Представительствах МИД в субъектах Федерации.

О некоторых аспектах деятельности в интервью изданию «Номер один» рассказала руководитель Представительства МИД России в г. Улан-Удэ Александра Ивановна Пономарева.

- Представительства МИД России действует не во всех регионах России, по какому принципу они учреждались и какие основные задачи поставлены?

- В России действуют 39 Представительств МИД, в том числе открытые в новых регионах – гг. Донецке и Луганске. Ряд представительств курирует несколько субъектов, другие – только один, например, Представительства в гг. Улан-Удэ, Иркутске, Чите. Закрепление произведено таким образом, что все российские регионы охвачены кураторством Представительств МИД, за исключением отдельных субъектов ЦФО, которые взаимодействуют напрямую с центральным аппаратом МИД России в Москве.

Кстати, наличие подразделений внешнеполитического ведомства по стране – уникальная в своем роде система, многие иностранные дипломаты в беседах удивляются такому механизму.

Наша главная задача – отслеживать, чтобы вверенный регион осуществлял свои международные связи в соответствии с единым внешнеполитическим курсом страны, утвержденным Президентом России, содействовать региональным властям в развитии такого сотрудничества. Положительную оценку деятельности Представительств в современной геополитической обстановке с призывом не снижать обороты работы выразил лично Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров на встрече с руководителями представительств в феврале 2023 года.

Мы также оказываем консульские услуги, содействуем работе иностранных консульских учреждений, принимаем обращения граждан.

- 1 января вступил в силу федеральный закон о легализации документов и об истребовании личных документов, закрепляющий полномочия в этой области территориальных органов МИД. С чем конкретно могут обращаться жители Бурятии в Представительство в г. Улан-Удэ?

- Представительства наделены полномочиями по легализации российских документов, предназначенных для вывоза за рубеж, и иностранных документов, составленных иностранными консульскими учреждениями в России, а также по истребованию личных документов из-за рубежа.

Применительно к истребованию документов из-за рубежа речь идет о ситуациях, когда гражданам необходимо получить повторные документы, оформленные иностранными органами: о регистрации актов гражданского состояния, справки о наличии и отсутствии судимости, об отсутствии гражданства иностранного государства, об образовании, о трудовом стаже. Если законодательство иностранного государства позволяет их истребовать по дипломатическим каналам, мы оказываем содействие. Конкретный пример: по обращению жительницы Бурятии был получен дубликат свидетельства о расторжении ее брака с гражданином Турции, необходимого для отстаивания прав гражданки на общение с несовершеннолетней дочерью, оставшейся после развода родителей за рубежом.

Насколько эта услуга востребована, свидетельствует статистика Консульского департамента МИД России: за 2021-2023 годы из-за рубежа было истребовано, в среднем, 5587 документов в год.

Что касается легализации российских официальных документов, она необходима, если граждане планируют использовать за рубежом свои личные документы – об образовании, семейном положении. За исключением случаев, когда документы вывозятся в страны – участницы Гаагской конвенции 1961 года (их более 120, включая Китай, Монголию, Турцию, Республику Корея, Японию) и других международных и двусторонних договоров России о признании документов без легализации.

То есть, если вы планируете предъявлять, например, свой диплом об образовании в Китае или Республике Корея для трудоустройства на работу, его достаточно апостилировать, в Казахстане или Киргизии он будет действителен без  специального удостоверения, а вот для предъявления, скажем, в Бангладеш, Камбодже, Лаосе, Мьянме, Непале или Таиланде его необходимо легализовать. Теперь это можно сделать в Представительстве МИД, ранее требовалось обращаться в Консульский департамент МИД России в Москве.

Мы также наделены полномочиями легализации документов, составленных иностранными консульскими учреждениями – справок о брачной правоспособности и судимости. Опять же есть страны, с которыми действуют договоры об отмене таких требований – в частности, Монголия, КНДР, Турция.

Всегда лучше заранее готовиться к вопросам использования иностранных документов в России и российских за рубежом.

- Давно обсуждается новое соглашение с Китаем о групповых туристических поездках граждан, когда оно вступит в силу? Есть ли договоренности по упрощению поездок с другими странами?

- Переговоры по упрощению групповых туристических поездок граждан России и Китая, действительно, ведутся. В том числе вопрос финализации проекта нового соглашения поднимался в ходе двусторонних переговоров заместителя Министра экономического развития РФ Д. Вахрукова и заместителя Министра культуры и туризма КНР Чжан Чжэна на полях 8-го совещания глав туристских администраций России, Китая и Монголии в г. Улан-Удэ в октябре 2024 года.

Работа по совершенствованию договорной базы с иностранными государствами в целях упрощения взаимных поездок граждан ведется на постоянной основе и публикуется Консульским департаментом МИД России. На сегодня по общегражданскому паспорту россияне имеют право безвизового въезда в 83 страны. Ряд из них – Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Мьянма и другие – ввели такую возможность в одностороннем порядке (то есть граждане этих стран въезжают в Россию по визам).

- Что можно порекомендовать гражданам, планирующим поездки за рубеж в условиях современных реалий, какие риски следует учитывать?

- При планировании своих зарубежных поездок рекомендуем уточнять порядок въезда в конкретное государство на Консульском информационном портале МИД России, где также можно ознакомиться с особенностями местного законодательства, обычаями и традициями стран во избежание недоразумений и неприятных ситуаций, негативной «миграционной истории», которая впоследствии может стать причиной отказа во въезде в страну. Отдельно следует взвешивать целесообразность выезда в недружественные страны с учетом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий и сокращения российского консульского присутствия – не всегда консульская поддержка может быть оказана оперативно.

Отдельное внимание следует уделить оформлению медицинских страховок, поскольку законодательство предусматривает, что в случае их отсутствия, расходы по медицинскому обслуживанию за рубежом и медицинской эвакуации несут сами граждане или их родственники.

Как показывает практика, такие проблемы не единичны для россиян из Бурятии.
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