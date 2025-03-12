За шесть лет объем собственных доходов Бурятии вырос на 66 процентов

Зампред правительства, министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова на открытом совещании «Наша Бурятия» рассказала о результатах экономического развития республики. Напомним, масштабное мероприятие стартовало сегодня утром в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.– Инструменты, применяемые правительством Бурятии, не только способствовали притоку инвестиций – за шесть лет их объем вырос в два раза, но и позволили нарастить доходы бюджета. Объем собственных доходов вырос на 66 процентов, – отметила Екатерина Кочетова.Действующий специальный режим территории опережающего развития дает инвесторам широкий ряд льгот и преференций: пониженные ставки по налогу на прибыль или полностью нулевая ставка, освобождение от налога на имущество. В цифрах – это более 4 млрд рублей налоговых льгот, из которых 732 млн уже фактически предоставлены.– Сегодня площадки Территории опережающего развития «Бурятия» созданы в 11 районах республики (Кяхтинский, Кабанский, Прибайкальский, Окинский, Бичурский, Заиграевский, Мухоршибирский, Хоринский, Селенгинский, Тункинский и Кижингинский) и городе Улан-Удэ. На этих площадках работают 22 резидента, готовые вложить в новые предприятия более 52 млрд рублей и трудоустроить 2400 человек. Сегодня уже создано 642 рабочих места и вложено почти 7 млрд инвестиций. На ближайшие три года в плане 14 новых проектов с инвестициями свыше 35 млрд рублей. Это позволит создать еще пять тысяч рабочих мест, – сказала министр экономики.Помимо налоговых льгот инвестору помогают с инфраструктурой, если есть такая потребность.– Например, за счет президентской дальневосточной субсидии ремонтируем дорогу для резидентов ТОР в селе Выдрино Кабанского района, строим объекты энергетики для резидентов особой экономической зоны «Байкальская гавань». Приоритетным проектам предоставляем участки в аренду без торгов, – подчеркнула Екатерина Кочетова. – Мы не оставляем инвесторов один на один с проблемами, на всех стадиях их сопровождает Фонд регионального развития.Кроме этого, инвестор может заключить с государством соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Заключив такое соглашение, власти обязуются не ухудшать условия реализации проекта. Например, не могут меняться условия пользования землей, плата за воздействие на окружающую среду, таможенные пошлины и другие условия.Помимо привлечения инвестиций активно велась работа в части федерального финансирования и эффективного использования бюджетных средств. Благодаря поддержке федерального правительства республика с 2019 по 2024 годы получила 166 млрд рублей, из которых больше 20 млрд – это президентская дальневосточная субсидия.– В ближайший период нас ждет большая работа по реализации мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска. Уже сегодня мероприятия мастер-планов вошли в новые национальные проекты и федеральные госпрограммы. Планируется привлечь более 300 млрд рублей. На сегодня на реализацию мероприятий мастер-плана законтрактованы 14,5 млрд рублей, – сообщила Екатерина Кочетова.Для малого бизнеса введены минимально возможные ставки – для всех предпринимателей, кто создал хотя бы одно новое рабочее место. В прошлом году по упрощенной системе получен доход в два с половиной раза больше, чем шесть лет назад – 4,3 млрд рублей. За это же время на четыре тысячи увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня Бурятия входит в пятерку регионов с низкой налоговой нагрузкой. А по динамике количества малых и средних предприятий республика занимает 15 место по стране и 2 место среди регионов Дальнего Востока.Если говорить о поддержке действующих предприятий республики, то помощь оказывают национальные проекты. Например, «Производительность труда» направлен на настройку процессов внутри предприятия. У 23-х участников на 39% повысилась производительность труда, на 28% увеличилась выработка, а длительность процессов сократилась на 32%. Среди лидеров по улучшению показателей – предприятия оборонно-промышленного комплекса, аэропорт «Байкал», торговая сеть «Николаевский» и другие.С 2025 года реализация проекта «Производительность труда» продолжится в новом формате – это внедрение бережливых технологий в социальных учреждениях. Через оптимизацию процессов и повышение скорости обслуживания социальные услуги для жителей республики станут доступнее.– По нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» внедрен региональный экспортный стандарт, который является фундаментом и обеспечивает доступ к мерам поддержки. По уровню внедрения республика занимает 8-е место в России и 2-е место в ДФО. Несмотря на санкции, за последние шесть лет объем экспорта республики увеличился на 17 %, – сказала Екатерина Кочетова.Кроме этого, Бурятия успешно выступает на международных площадках и сама организует крупные мероприятия. Российско-монгольский форум собрал более 200 компаний из Монголии и России, а павильон республики на Восточном экономическом форуме два года подряд был лучшим среди субъектов Дальнего Востока.