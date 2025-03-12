С 2020 года общее число преступлений в Бурятии снизилось на 13 процентов

В Бурятии в 2024 году по сравнению с 2020 годом общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 13 процентов.

На 38 процентов уменьшилась преступность среди несовершеннолетних, на 23 процента сократилась рецидивная преступность. Об этом на открытом совещании «Наша Бурятия» сообщил заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков.

– Чувство уверенности, защищенности и безопасности – это базовые потребности каждого человека. Важнейшая задача правительства – реализация и защита прав и свобод граждан, охрана собственности и общественного порядка, а также борьба с преступностью. Решение этих задач осуществляется в тесном сотрудничестве с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами, – подчеркнул Вячеслав Сухоруков.





Среди мер, наиболее эффективно способствующих снижению различных видов преступлений, он особо отметил внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Сегодня более 900 камер видеонаблюдения объединены в единую систему, доступную правоохранительным органам. Постоянно увеличивается число устройств, оснащенных элементами искусственного интеллекта, способными распознавать и идентифицировать лица. Система успешно предотвращает правонарушения и помогает оперативно раскрывать преступления.



– Отдельно хочу подчеркнуть значимость работы по противодействию коррупции. С первых дней работы я лично убедился в принципиальной позиции Главы республики Алексея Самбуевича Цыденова по вопросам борьбы с коррупцией. Без внимания не остаётся ни один сигнал, а материалы наших внутренних проверок неоднократно становились основанием для возбуждения уголовных дел и проведения оперативно-розыскных мероприятий. В ближайшее время подозреваемых в коррупционных преступлениях начнут проверять на полиграфе. Однако важно не просто реагировать на уже выявленные факты коррупции, но и выстраивать работу так, чтобы предотвратить подобные проявления в будущем. Это касается и кадровой политики, и исключения коррупционных рисков в различных процедурах, – отметил Вячеслав Сухоруков.

В своем докладе зампред затронул тему алкоголизации населения. Число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения с 2020 года снизилось почти на 40 процентов, работа в этом направлении продолжается. С марта текущего года введены ограничения на продажу алкоголя в жилых домах, что затронуло более 440 магазинов (около 17 процентов). Большинство предпринимателей своевременно выполнили требования закона.

– Однако, отдельные компании затянули с исполнением требований. Мы воспринимаем это как сигнал к действию. Сотрудники МВД и минпромторга незамедлительно реагируют на нарушения. Мы благодарны гражданам за активную позицию и сейчас разрабатываем мобильное приложение, которое позволит каждому жителю оперативно сообщать о таких нарушениях с указанием времени и места события, – сообщил зампред.

Вместе с тем актуальной проблемой остается рост ІТ-преступлений, прежде всего, телефонного мошенничества.

Если в 2020 году в республике было зарегистрировано около трёх тысяч таких преступлений, то в 2024 году их число увеличилось вдвое, достигнув 6 242 случаев. Сумма похищенных средств за прошлый год вызывает тревогу – это 673,24 млн рублей. Менее четверти этих преступлений совершается на территории России.

Большинство мошенников действуют дистанционно, преимущественно с территории Украины и других государств, что делает проведение следственно-оперативной работы практически невозможным. Преступники действуют организованно, постоянно совершенствуют методы обмана. Сегодня, по словам зампреда, наиболее эффективной защитой от таких преступлений остаются бдительность и критическое мышление наших граждан.

Профилактическая работа по противодействию телефонному мошенничеству ведётся постоянно. В ноябре 2024 и феврале 2025 годов проведено два этапа масштабных мероприятий с участием сотрудников МВД и других правоохранительных органов, а также подготовленных лекторов из министерств, ведомств и муниципалитетов. Эти встречи посетили более 300 тысяч жителей республики, которые получили практические рекомендации по защите от мошенничества.

Проведенная профилактическая работа уже дает конкретные результаты. За январь-февраль прошлого года мошенники похитили у жителей республики 95 млн рублей, а за аналогичный период этого года – 55 млн рублей. Снижение составило более 40 %.

При этом количество завершённых преступлений в Бурятии остается стабильным, хотя по России наблюдается рост таких преступлений.

Фото: правительство Бурятии