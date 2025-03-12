В рамках открытого совещания «Наша Бурятия», которое стартовало сегодня в Улан-Удэ, выступил первый зампред правительства РБ Всеволод Мухин. В своем докладе он представил развитие финансовой базы республики за последние 5 лет, реализацию национальных проектов, федеральных и региональных программ. Также озвучил задачи, которые сегодня стоят перед правительством.Как отметил Всеволод Мухин, показатели консолидированного бюджета республики наглядно демонстрируют ее развитие. Так, за 2024 год доходы составили - 123,5 млрд. рублей, что в 1,5 раза выше уровня 2019 года. При этом собственные доходы бюджета росли опережающими темпами, превысив 2019 год в 1,7 раза. В это же время существенно возросла и финансовая поддержка из федерального бюджета в связи с реализацией национальных проектов, вхождением республики в состав Дальневосточного федерального округа - с 43 млрд. рублей в 2019 году до 61,8 млрд. рублей в 2024 году.- Говоря о параметрах нашего бюджета, мы понимаем, что главное не просто освоить деньги, а достичь результатов, которые были запланированы при их выделении. И здесь значительную положительную роль сыграла выстроенная система контроля за реализацией нацпроектов, где существенным образом смещены акценты от простого кассового исполнения к достижению конкретных результатов. Сегодня можно с уверенностью сказать, что реализация национальных проектов позволила качественно улучшить жизнь людей. В каждой отрасли проекты решили конкретные задачи, - отметил Всеволод Мухин.Благодаря эффективной совместной работе всех органов власти республики предварительный уровень достижения показателей нацпроектов по итогам 2019-2024 гг. составил 99,85%.По реализации нацпроектов Бурятия занимает 2 место в ДФО и 7-е - по России в целом.Зампред правительства также озвучил результаты тех нацпроектов и программ, которые реализовывались под его непосредственным руководством.За пять лет в республике более чем в два раза снизился уровень безработицы благодаря программе «Содействие занятости», которая являются частью нацпроекта «Демография». Удалось переобучить 12 тысяч человек по более 300 специальностям.В рамках национального проекта «Цифровая экономика» на сегодняшний день в республике обеспечен высокоскоростной доступ к сети Интернет в более тысячи социально значимых объектах, в том числе в отдаленных районах республики.С 2022 года в Бурятия началось внедрение искусственного интеллекта. В частности, в МФЦ функционирует голосовой помощник, а также в системе здравоохранения. Вообще работу МФЦ в последние годы выстроили так, что среднее время ожидания в очереди составляет не более 15 минут. Сотрудниками МФЦ принято около 10 млн обращений. Ежедневно за услугами в МФЦ обращается около 7 тысяч заявителей.С развитием информационных систем большое внимание уделяется и безопасности. За последнее время отражено свыше 2000 кибератак на общественные системы и данные.Особое место занимает перевод госуслуг в электронный формат. В настоящее время 87 социально значимых услуг переведено в электронный формат. Вся эта работа направлена на то, чтобы людям удавалось быстрее решать свои жизненные вопросы.Однако, как отметил зампред правительства, есть примеры, когда человек и бизнес сталкиваются с нелогичным, несуразным, а порой и несправедливым отношением со стороны отдельных чиновников. Сейчас в рамках федерального проекта «Государство для людей» правительством ведется работа по сокращению времени получения услуги или решения своего вопроса.- Например, к такой работе мы приступили по жизненной ситуации «Получение участником СВО мер поддержки». Проанализированы 47 нормативных актов и регламентов, проведены стратегические сессии, подготовлен клиентский путь, включающий возвращение с CBO, медицинскую реабилитацию, трудоустройство и др. Сейчас осуществляются контрольные выезды с участниками СВО или членами их семей по контрольным точкам пути.Задача - убрать узкие места, оптимизировать и в дальнейшем цифровизовать жизненную ситуацию, сделать максимально удобной для человека, заявил Всеволод Мухин.Зампред правительства подчеркнул, что в республике планируется к реализации 43 региональных проекта, входящих в состав 13 национальных проектов с общей суммой финансирования уже около 150 млрд. рублей.