Политика и власть 12.03.2025 в 13:57
«Главное - не просто освоить деньги, а достичь результатов»
Нацпроекты в Бурятии выполнили почти на 100%
Текст: Андрей Константинов
В рамках открытого совещания «Наша Бурятия», которое стартовало сегодня в Улан-Удэ, выступил первый зампред правительства РБ Всеволод Мухин. В своем докладе он представил развитие финансовой базы республики за последние 5 лет, реализацию национальных проектов, федеральных и региональных программ. Также озвучил задачи, которые сегодня стоят перед правительством.
Как отметил Всеволод Мухин, показатели консолидированного бюджета республики наглядно демонстрируют ее развитие. Так, за 2024 год доходы составили - 123,5 млрд. рублей, что в 1,5 раза выше уровня 2019 года. При этом собственные доходы бюджета росли опережающими темпами, превысив 2019 год в 1,7 раза. В это же время существенно возросла и финансовая поддержка из федерального бюджета в связи с реализацией национальных проектов, вхождением республики в состав Дальневосточного федерального округа - с 43 млрд. рублей в 2019 году до 61,8 млрд. рублей в 2024 году.
- Говоря о параметрах нашего бюджета, мы понимаем, что главное не просто освоить деньги, а достичь результатов, которые были запланированы при их выделении. И здесь значительную положительную роль сыграла выстроенная система контроля за реализацией нацпроектов, где существенным образом смещены акценты от простого кассового исполнения к достижению конкретных результатов. Сегодня можно с уверенностью сказать, что реализация национальных проектов позволила качественно улучшить жизнь людей. В каждой отрасли проекты решили конкретные задачи, - отметил Всеволод Мухин.
Благодаря эффективной совместной работе всех органов власти республики предварительный уровень достижения показателей нацпроектов по итогам 2019-2024 гг. составил 99,85%.
По реализации нацпроектов Бурятия занимает 2 место в ДФО и 7-е - по России в целом.
Зампред правительства также озвучил результаты тех нацпроектов и программ, которые реализовывались под его непосредственным руководством.
За пять лет в республике более чем в два раза снизился уровень безработицы благодаря программе «Содействие занятости», которая являются частью нацпроекта «Демография». Удалось переобучить 12 тысяч человек по более 300 специальностям.
В рамках национального проекта «Цифровая экономика» на сегодняшний день в республике обеспечен высокоскоростной доступ к сети Интернет в более тысячи социально значимых объектах, в том числе в отдаленных районах республики.
С 2022 года в Бурятия началось внедрение искусственного интеллекта. В частности, в МФЦ функционирует голосовой помощник, а также в системе здравоохранения. Вообще работу МФЦ в последние годы выстроили так, что среднее время ожидания в очереди составляет не более 15 минут. Сотрудниками МФЦ принято около 10 млн обращений. Ежедневно за услугами в МФЦ обращается около 7 тысяч заявителей.
С развитием информационных систем большое внимание уделяется и безопасности. За последнее время отражено свыше 2000 кибератак на общественные системы и данные.
Особое место занимает перевод госуслуг в электронный формат. В настоящее время 87 социально значимых услуг переведено в электронный формат. Вся эта работа направлена на то, чтобы людям удавалось быстрее решать свои жизненные вопросы.
Однако, как отметил зампред правительства, есть примеры, когда человек и бизнес сталкиваются с нелогичным, несуразным, а порой и несправедливым отношением со стороны отдельных чиновников. Сейчас в рамках федерального проекта «Государство для людей» правительством ведется работа по сокращению времени получения услуги или решения своего вопроса.
- Например, к такой работе мы приступили по жизненной ситуации «Получение участником СВО мер поддержки». Проанализированы 47 нормативных актов и регламентов, проведены стратегические сессии, подготовлен клиентский путь, включающий возвращение с CBO, медицинскую реабилитацию, трудоустройство и др. Сейчас осуществляются контрольные выезды с участниками СВО или членами их семей по контрольным точкам пути.
Задача - убрать узкие места, оптимизировать и в дальнейшем цифровизовать жизненную ситуацию, сделать максимально удобной для человека, заявил Всеволод Мухин.
Зампред правительства подчеркнул, что в республике планируется к реализации 43 региональных проекта, входящих в состав 13 национальных проектов с общей суммой финансирования уже около 150 млрд. рублей.
Как отметил Всеволод Мухин, показатели консолидированного бюджета республики наглядно демонстрируют ее развитие. Так, за 2024 год доходы составили - 123,5 млрд. рублей, что в 1,5 раза выше уровня 2019 года. При этом собственные доходы бюджета росли опережающими темпами, превысив 2019 год в 1,7 раза. В это же время существенно возросла и финансовая поддержка из федерального бюджета в связи с реализацией национальных проектов, вхождением республики в состав Дальневосточного федерального округа - с 43 млрд. рублей в 2019 году до 61,8 млрд. рублей в 2024 году.
- Говоря о параметрах нашего бюджета, мы понимаем, что главное не просто освоить деньги, а достичь результатов, которые были запланированы при их выделении. И здесь значительную положительную роль сыграла выстроенная система контроля за реализацией нацпроектов, где существенным образом смещены акценты от простого кассового исполнения к достижению конкретных результатов. Сегодня можно с уверенностью сказать, что реализация национальных проектов позволила качественно улучшить жизнь людей. В каждой отрасли проекты решили конкретные задачи, - отметил Всеволод Мухин.
Благодаря эффективной совместной работе всех органов власти республики предварительный уровень достижения показателей нацпроектов по итогам 2019-2024 гг. составил 99,85%.
По реализации нацпроектов Бурятия занимает 2 место в ДФО и 7-е - по России в целом.
Зампред правительства также озвучил результаты тех нацпроектов и программ, которые реализовывались под его непосредственным руководством.
За пять лет в республике более чем в два раза снизился уровень безработицы благодаря программе «Содействие занятости», которая являются частью нацпроекта «Демография». Удалось переобучить 12 тысяч человек по более 300 специальностям.
В рамках национального проекта «Цифровая экономика» на сегодняшний день в республике обеспечен высокоскоростной доступ к сети Интернет в более тысячи социально значимых объектах, в том числе в отдаленных районах республики.
С 2022 года в Бурятия началось внедрение искусственного интеллекта. В частности, в МФЦ функционирует голосовой помощник, а также в системе здравоохранения. Вообще работу МФЦ в последние годы выстроили так, что среднее время ожидания в очереди составляет не более 15 минут. Сотрудниками МФЦ принято около 10 млн обращений. Ежедневно за услугами в МФЦ обращается около 7 тысяч заявителей.
С развитием информационных систем большое внимание уделяется и безопасности. За последнее время отражено свыше 2000 кибератак на общественные системы и данные.
Особое место занимает перевод госуслуг в электронный формат. В настоящее время 87 социально значимых услуг переведено в электронный формат. Вся эта работа направлена на то, чтобы людям удавалось быстрее решать свои жизненные вопросы.
Однако, как отметил зампред правительства, есть примеры, когда человек и бизнес сталкиваются с нелогичным, несуразным, а порой и несправедливым отношением со стороны отдельных чиновников. Сейчас в рамках федерального проекта «Государство для людей» правительством ведется работа по сокращению времени получения услуги или решения своего вопроса.
- Например, к такой работе мы приступили по жизненной ситуации «Получение участником СВО мер поддержки». Проанализированы 47 нормативных актов и регламентов, проведены стратегические сессии, подготовлен клиентский путь, включающий возвращение с CBO, медицинскую реабилитацию, трудоустройство и др. Сейчас осуществляются контрольные выезды с участниками СВО или членами их семей по контрольным точкам пути.
Задача - убрать узкие места, оптимизировать и в дальнейшем цифровизовать жизненную ситуацию, сделать максимально удобной для человека, заявил Всеволод Мухин.
Зампред правительства подчеркнул, что в республике планируется к реализации 43 региональных проекта, входящих в состав 13 национальных проектов с общей суммой финансирования уже около 150 млрд. рублей.
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