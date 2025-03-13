Политика и власть 13.03.2025 в 13:01

Свыше 200 участников и ветеранов СВО подали заявку на программу «Патриоты Бурятии»

После ее прохождения участники программы будут работать на руководящих должностях
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Текст: Служба информации "Номер один"
Свыше 200 участников и ветеранов СВО подали заявку на программу «Патриоты Бурятии»

Свыше 200 участников и ветеранов СВО подали заявку на образовательную программу «Патриоты Бурятии».

После ее успешного прохождения они смогут занять руководящие должности в органах государственной и муниципальной власти, а также на предприятиях республики.

Обучающий курс является региональной версией программы «Время героев». В декабре 2024 года Владимир Путин заявил о необходимости расширить федеральную программу «Время героев» на регионы.

25 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов возглавил заседание регионального общественного Совета программы «Патриоты Бурятии», где отметил, что программа направлена, в первую очередь, на реализацию личных качеств и профессиональных навыков участников СВО в мирной жизни.

– Выпускников программы мы сможем привлечь к работе на руководящих должностях, на должностях среднего уровня, в бизнесе, в госвласти, в муниципалитетах, во всех направлениях: в образовании, здравоохранении, строительстве, машиностроении, – подчеркнул глава Бурятии.

Программа «Патриоты Бурятии» предусматривает профессиональную подготовку по специальности государственного муниципального управления и будет состоять из 4 образовательных модулей. Помимо лекционного материала для участников программы будут проводиться мастер-классы и тренинги.

– Обучение будут также проводить руководители нашего региона. Например, Алексей Самбуевич лично откроет начало образовательной программы. К процессу обучения также будут привлечены руководители местного самоуправления, промпредприятий, наши министры, их заместили и зампреды – отметила Лариса Гончикова, советник главы Бурятия.

– На протяжении всего обучения с участниками программы будут работать психологи, которым необходимо отслеживать, как меняется траектория и в соответствии с этим вводить дополнительные курсы. Они проводятся через электронную библиотеку, доступ к которой представляет Президентская Академия, – подчёркивает Наталья Сандакова, заместитель министра образования Бурятии.

Для участия в региональной программе необходимо зайти в личный кабинет и заполнить анкету на сайте ПАТРИОТЫБУРЯТИИ.РФ.

Заявки принимаются до 28 марта.

 

Фото: правительство Бурятии

 


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СВО правительство бурятии Цыденов

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