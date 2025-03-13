В правительстве Бурятии выявят тех, кто «засиделся»

В правительстве Бурятии протестируют служащих среднего и высшего звена и лучших из них назначат на более ответственные должности. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов на открытом совещании «Наша Бурятия».– Мы в ближайшее время запускаем новую программу, мы протестируем самих себя: от среднего звена до высшего – все структуры, министерства, ведомства, «подведы» и так далее, чтобы выявить тех, кто уже засиделся и тех, кто уже вырос. Чтобы у нас было внутри движение. И также будет формирование кадрового резерва со стороны, – сказал глава региона о предстоящем республиканском проекте, подчеркнув, что правительству необходимо кадровое движение.Глава отметил, что этот проект будет идти параллельно с ключевой на сегодня республиканской программой «Патриоты Бурятии» для участников и ветеранов СВО, на которую уже подали заявки 200 человек. Участники программы «Патриоты Бурятии» пройдут отбор, обучение, профориентацию, и лучшие смогут занять позиции на самом высшем уровне в наших республиканских структурах, заявил Алексей Цыденов.– «Патриоты Бурятии» – это право наших ребят-участников специальной военной операции. Они могут уже сейчас прийти к приёму заявок, который идет до 28 марта. Ребята могут заявиться не только те, кто уже демобилизовался, но и те, кто ещё сегодня служит. Учёба начинается с 1 июля 2025 года. Там более 500 часов длится учебная программа, после которой появляются новые навыки государственного управления, – рассказал глава Бурятии.На кадровый резерв смогут претендовать не только госслужащие и работники госструктур, но и участники федеральных кадровых проектов, которые показали высокие результаты. Выпускники федеральных программ «Муравьев-Амурский», «Лидеры России» успешно применяют свои навыки в работе на благо Бурятии. Новая кадровая программа республики обещает стать не менее престижной, добавил он.– Эта работа по кадрам должна реализовываться в виде конкретных назначений с конкретными должностями, ответственностью, задачами, – заключил Алексей Цыденов.