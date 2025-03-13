Политика и власть 13.03.2025 в 16:45

В правительстве Бурятии выявят тех, кто «засиделся»

Лучших из них ждет повышение
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В правительстве Бурятии выявят тех, кто «засиделся»
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В правительстве Бурятии протестируют служащих среднего и высшего звена и лучших из них назначат на более ответственные должности. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов на открытом совещании «Наша Бурятия».

– Мы в ближайшее время запускаем новую программу, мы протестируем самих себя: от среднего звена до высшего – все структуры, министерства, ведомства, «подведы» и так далее, чтобы выявить тех, кто уже засиделся и тех, кто уже вырос. Чтобы у нас было внутри движение. И также будет формирование кадрового резерва со стороны, – сказал глава региона о предстоящем республиканском проекте, подчеркнув, что правительству необходимо кадровое движение.

Глава отметил, что этот проект будет идти параллельно с ключевой на сегодня республиканской программой «Патриоты Бурятии» для участников и ветеранов СВО, на которую уже подали заявки 200 человек. Участники программы «Патриоты Бурятии» пройдут отбор, обучение, профориентацию, и лучшие смогут занять позиции на самом высшем уровне в наших республиканских структурах, заявил Алексей Цыденов.

– «Патриоты Бурятии» – это право наших ребят-участников специальной военной операции. Они могут уже сейчас прийти к приёму заявок, который идет до 28 марта. Ребята могут заявиться не только те, кто уже демобилизовался, но и те, кто ещё сегодня служит. Учёба начинается с 1 июля 2025 года. Там более 500 часов длится учебная программа, после которой появляются новые навыки государственного управления, – рассказал глава Бурятии.

На кадровый резерв смогут претендовать не только госслужащие и работники госструктур, но и участники федеральных кадровых проектов, которые показали высокие результаты. Выпускники федеральных программ «Муравьев-Амурский», «Лидеры России» успешно применяют свои навыки в работе на благо Бурятии. Новая кадровая программа республики обещает стать не менее престижной, добавил он.

– Эта работа по кадрам должна реализовываться в виде конкретных назначений с конкретными должностями, ответственностью, задачами, – заключил Алексей Цыденов.
Теги
правительство бурятии

Все новости

Аварией на водопроводе в Улан-Удэ занялась прокуратура
13.03.2025 в 17:10
В Бурятии продолжается онлайн-марафон «Подвиг женщин Победы»
13.03.2025 в 17:03
В правительстве Бурятии выявят тех, кто «засиделся»
13.03.2025 в 16:45
36-летнюю жительницу Бурятии осудили за поддельные права
13.03.2025 в 16:37
В Бурятии объявлен региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров
13.03.2025 в 16:14
Жителей Бурятии зовут на праздник «Зимние забавы в Чивыркуе»
13.03.2025 в 15:54
Водитель фуры в Улан-Удэ не заметил легковушку и столкнулся с ней
13.03.2025 в 15:54
В Улан-Удэ на полгода перекроют часть центральной дороги
13.03.2025 в 15:31
В Улан-Удэ масса домов осталась без воды по вине подрядчика
13.03.2025 в 15:21
Улан-удэнец попался полиции с кило наркотиков
13.03.2025 в 14:47
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 марта

Читайте также
Мир суровых ландшафтов ждет решений
Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о том, почему развитие малой авиации необходимо Арктике
13.03.2025 в 13:08
Свыше 200 участников и ветеранов СВО подали заявку на программу «Патриоты Бурятии»
После ее прохождения участники программы будут работать на руководящих должностях
13.03.2025 в 13:01
Вячеслав Сухоруков рассказал о принципиальной позиции главы Бурятии по борьбе с коррупцией
На открытом совещании «Наша Бурятия» обсудили вопросы безопасности граждан
13.03.2025 в 12:35
Амгалан Дармаев: «Бурятия обладает всеми ресурсами для развития новых перспективных направлений в растениеводстве»
Лекарственные культуры могут произрастать в северных районах республики
13.03.2025 в 10:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru