Бурятию признали авангардом взаимодействия с Монголией

20 марта в рамках визита в Монголию глава Бурятии Алексей Цыденов встретился в Улан-Баторе с вице-спикером Великого Государственного Хурала страны господином Бухчулуун Пурэвдоржом, а также с Чрезвычайным и Полномочным послом России Алексеем Евсиковым.Первой прошла встреча с Алексеем Евсиковым. Посол России отметил роль Бурятии в формировании экономических и культурных связей с Монголией, назвав республику «авангардом взаимодействия с Монголией».В рамках встречи с вице-спикером Хурала Монголии господином Бухчулуун Пурэвдоржом стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества.- Наши страны граничат весьма длинными границами. В этом смысле у нас очень близкие дружественные взаимоотношения. Монгольский народ рад тому, что во времена социализма и в настоящее время взаимоотношения наших стран находятся на самом высшем уровне. Есть прекрасная история - во времена Великой Отечественной войны Монголия стояла за Россию, помогали лошадьми, мясом. И конечно, за это мы получили прекрасную вещь - независимость Монголии, - отметил господин Пурэвдорж.Вице-спикер также напомнил, что в 1945 году на Ялтинской конференции СССР поддержал Монголию. И в результате в 1961 году страна вступила в члены государства ООН.- И это мы всегда помним и ценим. В современное время взаимоотношения находятся на самом высшем уровне. Мы, не боясь международного суда, санкций, в прошлом году приняли господина президента России Владимира Владимировича Путина. Хочу сказать, что на наши отношения ничего не влияет. Народ Монголии признателен вам, так как год назад вы оказали гуманитарную помощь, - поблагодарил вице-спикер господин Пувэрдорж.В ходе встречи обсудили вопросы расширения сотрудничества. Сегодня Бурятия и Монголия взаимодействуют в сфере транспорта, сельского хозяйства, образования, лесного хозяйства, туризма, медицины и других.- Мы взаимодействуем по многим направлениям, некоторые мы сегодня озвучим. Первое - это по логистике и транспорту, чтобы быстрее осуществлять перевозки, грузовые в том числе, как двусторонние Россия-Монголия, так и трехсторонние Россия-Монголия-Китай, - сказал Алексей Цыденов.Стороны продолжили обсуждение организации международного автомобильного коридора Эрлянь – Улан-Батор – Улан-Удэ. Готовность по организации транспортно-логистического коридора на высоком уровне, каждой стороной в настоящее время проводится сбор информации по грузопотоку и прорабатывается вопрос с местными предпринимателями по потребности отправки грузов как в китайское, так и российское направление.Кроме того, для увеличения грузопотока между странами в Бурятии в полном объеме заработал транспортно-логистический терминал «Кяхта», где проводятся все таможенные операции.В мае 2025 года ожидается подписание временного соглашения о зоне свободной торговли между Монголией и странами ЕАЭС. Тогда будет беспошлинный ввоз многих брендовых товаров Монголии, например, кашемира, шерсти.