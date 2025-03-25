Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход капитального ремонта в школе № 58

Первый почти за 90 лет комплексный капитальный ремонт проходит в школе № 58 в микрорайоне Вагжанова. Основное здание возвели в 1936 году, а пристрой - в 1956. За это время помещения изрядно «износились» и не походили под современные стандарты.

Работы стартовали 13 марта. Здесь строители демонтировали старый фасад, кровлю, полы, дверные коробки и сгнившие перегородки. Приступили к штукатурным работам в классах и монтажу кронштейнов по вентилируемому фасаду.









– Сопряжение у зданий школы не очень правильно было выполнено, а теперь в ходе капитального ремонта будут учтены все СНИПы, ГОСТы, требования, которые сегодня предъявляются к современным школам. Все конструкции, которые не выдерживают критики будут демонтированы, на их месте возведут новые. Подрядчик, который зашел на ремонт школы, нам известен, мы с ним работаем давно, зарекомендовал себя на всех предыдущих объектах только с положительной стороны. Мы уверены, что школу отремонтируют в срок и дети первого сентября вернутся в свои родные стены, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





Работы идут по графику. В школе полностью обновят системы отопления, водоснабжения, вентиляции. Будет приобретена новая мебель в актовый зал и санузлы, оборудование в пищеблок. Установят пожарно-охранную сигнализацию, технические средства для безопасности учащихся, маломобильных групп и многое другое. Работы завершатся в августе этого года и уже в начале нового учебного года дети вернутся в обновленный второй корпус. Сейчас школьники временно учатся в первом корпусе.

– Организован подвоз для детей, учебный процесс не нарушен. Можно сказать, что ребята просто перешли во вторую смену. Да, конечно, мы понимаем, что переход из первой смены во вторую вызывает определенные неудобства, но родители и сами дети восприняли это с понимаем, потому что долго ждали ремонт, – рассказал директор школы №58 Роман Леонтьев.

Напомним, что капитальный ремонт здания школы № 58 реализуется в рамках федеральной программы по модернизации школьных систем образования.

Фото: администрация Улан-Удэ