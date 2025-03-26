Игорь Шутенков: По целому ряду ключевых проектов в Улан-Удэ есть решения

- Уже идет комплексное развитие территории центральной исторической части города Улан-Удэ. Проект предусматривает строительство 197 тысяч кв.м. жилья. Реализация мероприятий мастер-плана требует от нас актуализации градостроительной документации. Были внесены изменения в Генеральный план, в первую очередь, в целях комплексного развития территорий, - отметил мэр.





Напомним, распоряжением правительства России о комплексном социально-экономическом развитии Улан-Удэнской городской агломерации от 31 июля 2023 года предусмотрено финансирование до 2030 года на общую сумму 277 млрд рублей. И по итогам 2024 года объем произведенных расходов составил 25 млрд рублей. Более половины из них вложили инвесторы.





С отчетом о результатах деятельности мэра Улан-Удэ и администрации города за 2024 год сегодня на сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов выступил Игорь Шутенков.Мэр Улан-Удэ сразу подчеркнул, что именно в 2024 году в столице Бурятии началась активная реализация мастер-плана и по целому ряду ключевых для города проектов приняты решения.Начались масштабные работы по реконструкции инженерных сетей центральной части города. В прошлом году проложено 1 км сетей теплоснабжения, около 2 км сетей водоснабжения и канализации. Сетевой организацией ведутся работы по разработке проектной документации по реконструкции электрических сетей.- Наша градостроительная стратегия - создание жилых микрорайонов со всей инфраструктурой, с красивым и современным центром города, - подчеркнул в своем докладе Игорь Шутенков.Помимо мастер-плана в 2024 году были приняты решения по основным проблемам города.- В 2024 году определены источники финансирования по целому ряду ключевых проектов. Реконструкция коммунальных сетей, программа «Чистый воздух», строительство путепроводов, реконструкция ТЭЦ-2. Это мероприятия, по которым именно в прошлом году были приняты решения и предусмотрены средства на их реализацию, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.