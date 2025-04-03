Политика и власть 03.04.2025 в 09:59

Глава Бурятии пообещал Путину продолжить работу по проблемным вопросам

В их числе он назвал строительство очистных сооружений и полигонов
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии пообещал Путину продолжить работу по проблемным вопросам
2 апреля в рамках рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Бурятии Алексей Цыденов доложил о результатах реализации нацпроектов. Президент поинтересовался, какие мероприятия не удалось реализовать.

«Алексей Самбуевич, чего не удалось сделать?», - обратился Владимир Путин в ходе встречи к главе республики.

В числе основных проблем Алексей Цыденов выделил нерешенные вопросы в части экологии, обращения с отходами.

«Пока у нас нерешенные вопросы больше с экологией, с обращением с отходами. Но мы будем работать», - пообещал глава Бурятии.

«Сливы в Байкал?», - спросил Владимир Путин.

«Строительство очистных, да, у нас есть там проблемные вопросы, и строительство полигонов. Сейчас национальные проекты приняты, будем в их рамках работать. Мы понимаем для себя, это сегодня важная задача», - отметил глава Бурятии.

Напомним, в 2024 году срок завершения реконструкции очистных сооружений в Улан-Удэ был перенесен на конец 2026 года, а завершение реконструкции очистных сооружений в Северобайкальске запланировано на 2025 год.
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