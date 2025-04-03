Политика и власть 03.04.2025 в 13:49
Глава Бурятии рассказал Денису Мантурову о перспективных проектах в авиастроении
Алексей Цыденов встретился с первым зампредом правительства России
Текст: Андрей Константинов
2 апреля помимо встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с первым зампредом правительства РФ Денисом Мантуровым. Они обсудили развитие промышленного сектора региона, в том числе в области перспективных проектов в авиастроении.
- Бурятия уже активно обновляет транспортный парк, для обеспечения перевозок приобретено 303 автобуса и 17 трамваев. Теперь перед нами стоит задача дальнейшего расширения программы, включая поставку дополнительных автобусов и трамваев в долгосрочной перспективе, - отметил Алексей Цыденов.
Также были затронуты вопросы развития Улан-Удэнского авиационного завода, производства вертолетов и перспективы развития промышленности в регионе.
- Эти направления – ключевые для экономики республики, и мы продолжим работать над их укреплением при поддержке федерального центра, - подытожил глава Бурятии.
- Бурятия уже активно обновляет транспортный парк, для обеспечения перевозок приобретено 303 автобуса и 17 трамваев. Теперь перед нами стоит задача дальнейшего расширения программы, включая поставку дополнительных автобусов и трамваев в долгосрочной перспективе, - отметил Алексей Цыденов.
Также были затронуты вопросы развития Улан-Удэнского авиационного завода, производства вертолетов и перспективы развития промышленности в регионе.
- Эти направления – ключевые для экономики республики, и мы продолжим работать над их укреплением при поддержке федерального центра, - подытожил глава Бурятии.
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