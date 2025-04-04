Владимир Путин встретился с главой Бурятии

Во время личной встречи руководитель республики рассказал об основных макропоказателях развития региона, задачах и приоритетах на ближайшую перспективу. Алексей Цыденов также представил результаты реализации, как национальных проектов, так и инвестиционных.

Образовательные учреждения

Относительно недавно жители республики на стратегической сессии «Наша Бурятия» делились идеями о том, как повысить демографию в регионе. Например, многодетная мама Тамара Банщикова на мероприятии отметила, что: «Это все-таки зависит от самого человека. Если он захочет большую семью, у него будет большая семья. Например, молодые не хотят рожать дальше - а зачем, для чего, хочу карьеру. Я своим детям объясняю так: ты роди сейчас, а все остальное уже потом будет».

- Разного рода инициативы так или иначе все нацелены на решение общей задачи - повышение рождаемости и сохранение населения в республике. Это помощь семьям, стимулирование демографических процессов, поддержка молодежи, молодых и многодетных семей. Поддержка очень важна, - добавляет Тамара Банщикова.

В Бурятии действует целый ряд мер поддержки семей, в том числе многодетных. Существует бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет, ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка до достижения 16 лет или до окончания его обучения в общеобразовательной организации и т.д. Различных форм помощи много - одной из базовых остается создание условий для развития детей.

Напомним, к 2018 году на территории республики сложился острый дефицит мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, прежде всего в детских садах города Улан-Удэ. По данным Министерства образования и науки Бурятии, очередь в муниципальные сады региона состояла на тот период из более чем 12 000 дошкольников.



Для достижения 100%-ной доступности дошкольного образования и ликвидации дефицита правительство Бурятии разработало и поэтапно реализовало целый ряд комплексных мероприятий, которые включали в себя масштабное строительство новых и капитальный ремонт уже существующих детских садов, а также развитие и поддержку частного сектора в сфере предоставления дошкольных образовательных услуг.

По инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова правительство начало выделять частным дошкольным образовательным учреждениям специальные субсидии из республиканского бюджета на оплату труда работников и приобретение средств развития и обучения воспитанников. Это позволило более 4 000 детей получить дошкольное образование, оставаясь при этом в очереди на предоставление места в муниципальном детском саду.

- Владимир Владимирович, хотел бы отдельно обратить внимание на нацпроекты - на ваши прямые поручения. У нас 46 новых детских садов построено, 41 новая школа. Это не капремонт, это новое строительство. Полностью ликвидировали третью смену, полностью ликвидировали очереди в детские сады. То есть мы сделали все, чтобы у нас демография росла, - сообщил Глава Бурятии.

По национальному проекту «Образование» капитально отремонтировано 150 школ и 18 детских садов.

Старость в радость

Глава Бурятии Алексей Цыденов в том числе доложил о работе пансионата для пожилых «Нарата», который является уникальным с воем роде социальным объектом.

В рамках национального проекта «Демография» по всей стране было построено не менее 38 социальных стационаров для пожилых граждан и инвалидов. На их строительство из федерального бюджета специально предусмотрели и выделили свыше 10 млрд рублей. При этом, такие современные дома-интернаты внушительно отличаются от былых – в них созданы все условия для комфортной жизни пожилых граждан в соответствии с их состоянием.

Бурятия стала одним из первых регионов, где эта работа проводится уже многие годы. На создание системы долговременного ухода республика получила поддержку из федерального бюджета. Часть этих средств, а это более 1 млрд рублей, были направлены на строительство современного и самого масштабного в Дальневосточном федеральном округе пансионата для престарелых граждан и инвалидов «Нарата». Разрабатывали его по индивидуальному проекту.

- Это такой очень хороший отель, можно сказать, на самом деле, уникальный для России. На сотню мест, - отметил Алексей Цыденов. - Нацпроекты стали основой «существенного развития и модернизации» в регионе.

Таким образом у пожилых граждан появилась возможность получать профессиональный уход в привычной для них среде родного дома. Сегодня в комфортных условиях в Бурятии проживают 155 ветеранов, они получают всю необходимую патронатную помощь.

Не мало важным остается еще и то, что в регионе ведется большая в сфере здравоохранения. Построена поликлиника онкологического диспансера, хирургический корпус, который укомплектован современным оборудованием. Открыт Центр ядерной медицины. В больницы республики поступило 3 369 новых аппаратов и медтехники. Врачами бурятских клиник в год выполняется более 4 тыс. сложных операций. Внедрена трансплантация органов. Идет обновление автопарка, в села и города республики прибыли 448 машин скорой помощи и санитарного транспорта.

Фото egov-buryatia.ru