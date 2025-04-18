Политика и власть 18.04.2025 в 11:01

Глава района в Бурятии ушел досрочно

Матвей Мадасов покинул пост главы по собственному желанию
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Текст: Андрей Константинов
Глава района в Бурятии ушел досрочно
Фото: совет депутатов Окинского района
Глава Окинского района Бурятии Матвей Мадасов объявил о досрочном прекращении своих полномочий. Свое решение он озвучил 16 апреля на внеочередной сессии райсовета.

На сессии Матвей Мадасов сначала выступил с отчетом о результатах работы за 2017-2024 годы. Депутаты приняли отчет к сведению и признали работу главы и его администрации удовлетворительной.

После отчета Матвей Мадасов обратился с заявлением к депутатам с просьбой досрочно прекратить его полномочия по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Народные избранники приняли его отставку, а исполняющим обязанности главы назначили первого замруководителя администрации Анатолия Ринчинова. Конкурс по отбору кандидатур на пост нового главы уже объявлен.
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Окинский район отставка

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ЗУРХАЙ
с 16 по 22 апреля

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