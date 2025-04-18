Игорь Шутенков проверил ход капитального ремонта детского сада №52 «Ая-ганга». Здание детского садика было построено еще 67 лет назад.

- Начали делать капитальный ремонт в детском саду «Ая-ганга». Он был построен еще 67 лет назад. Заменим все: кровлю, инженерные коммуникации; сделаем новый фасад, утеплим, выровняем стены, полы, потолки, установим окна, двери. Такой масштабной реконструкции здесь до этого не было, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





Подрядная организация ООО «Приоритет» уже почти завершила демонтажные работы. Сейчас они укладывают полы на втором этаже и делают стяжку на первом. Идет оштукатуривание стен, проводятся монтажные работы по устройству инженерных сетей, канализации. Рабочие уже приступили к замене кровли и утеплению фасада.

- Когда ремонт завершится, мы закупим новое оборудование, игрушки, мебель. Ребятишки придут в уютный, модный сад, где будет все необходимое для них. На время ремонта 170 детей мы перевели в другие детские сады, которые расположены неподалёку, - добавил Игорь Шутенков.

Фото: администрация Улан-Удэ