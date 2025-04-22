В Бурятии начался завершающий этап обучения программы «Муравьев-Амурский»

21 апреля в Бурятии начался выпускной модуль третьего потока программы подготовки кадров для государственной службы «Муравьев-Амурский-2030». Всю эту неделю курсанты программы будут дорабатывать свои проекты и инициативы, направленные на развитие регионов Дальнего Востока. В третьем потоке обучаются 53 человека, трое из них – из Бурятии. Сегодня с курсантами встретился один из наставников программы – глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Здесь отрабатываются примеры и концессионного развития, и в целом проекты развития регионов. Напомню, что программа запущена по инициативе Юрия Петровича Трутнева. Это одна из самых крутых учебных программ, и она готовит специалистов, которые в последующем работают в дальневосточных регионах. Для примера, у нас один из выпускников программы Илья Михалев сегодня возглавляет фонд «Защитников Отечества» в Бурятии. В этом потоке трое наших земляков из республики, которые проходят обучение в программе. На программу идет жесткий отбор, отбирают самых лучших. И это лидеры последующего роста экономики, социальной сферы всего Дальнего Востока. Отрадно, что такой модуль проходит у нас в республике, разбираются конкретно наши примеры, проблемы с предложениями их решения. Это главное кадровое обеспечение на будущее. Поэтому такие проекты нам нужны, - отметил Алексей Цыденов.

Как отметила руководитель проектного офиса образовательной программы «Муравьев-Амурский-2030» Ксения Кишкарева, в четверг все итоговые проекты курсантов будут представлены министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову.

- Именно здесь в ближайшую неделю курсанты работают над такой важной темой, как концессия. Глава Республики Бурятия Алексей Самбуевич Цыденов делится тем опытом, который есть у республики и в целом Дальнего Востока. Кроме того, в рамках подготовки предусмотрена доработка тех инициатив, которые выдвигают наши группы. Проекты в первую очередь нацелены на решение тех задач, проблем, которые ставят перед нами дальневосточные регионы. И в завершение модуля эти инициативы будут презентованы министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Олеговичу Чекункову. И конечно Совету наставников – губернаторам дальневосточных регионов. Надеемся, что эти инициативы будут поддержаны и внедрены в решении тех проблем на территории субъектов на территории ДФО, - подчеркнула Ксения Кишкарева.

Участники программы из разных регионов России. Но после завершения обучения должны быть трудоустроены на государственную, муниципальную службу или институты развития именно на территории Дальнего Востока.

Цель программы– усиление управленческой команды ДФО. В отборочном этапе третьего потока программы конкурс составлял 80 человек на место.

Фото: правительство Бурятии