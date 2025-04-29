Политика и власть 29.04.2025 в 09:55

В Бурятии нашли замену дискредитировавшим себя руководителям нацпарка

Шефом Тункинского нацпарка стал Антон Будунов
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии нашли замену дискредитировавшим себя руководителям нацпарка
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Новым директором Тункинского нацпарка в Бурятии стал заместитель министра природных ресурсов РБ Антон Будунов. Приказ о его назначении подписал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Напомним, нацпарк оказался фактически обезглавлен с лета прошлого года: его прежние руководители один за одним оказались в СИЗО. Сначала правоохранители в апреле прошлого года задержали заместителя директора парка Владимира Марганова. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2022 и 2023 году он, исполняя обязанности директора нацпарка, незаконно без должных результатов экспертиз подписал акты выполненных работ по ликвидации несанкционированной свалки вблизи села Талое. При этом он достоверно знал, что объемы вывезенных подрядчиками твердых коммунальных отходов не соответствуют значениям, предусмотренным в государственных контрактах. На основании подписанных им документов на счета двух коммерческих организаций необоснованно перечислены более 233 млн рублей.

А в начале июня был задержан и шеф Марганова – директор нацпарка Баир Байминов, которого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Его дело также связано с ликвидацией несанкционированной свалки возле села Талое.

Справка

Антон Будунов родился в поселке Майский Курумканского района. Он окончил ВСГУТУ по специальностям «Инженер-эколог» и «Юриспруденция», а также заочно завершил обучение в Сибирской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Во время учебы в университете и после его окончания работал программистом в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета. В апреле 2007 года начал работу в отделе природопользования минприроды Бурятии, в июне 2009 перешел в сектор информационных ресурсов и технологий министерства.

С ноября 2009 по январь 2010 работал консультантом заместителя председателя правительства Бурятии, после чего перешел на работу в министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

С марта 2016 года Антона Будунова назначили начальником отдела государственной экологической экспертизы и сохранения биоразнообразия министерства природных ресурсов Бурятии.

В августе 2021 года был назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии – председателем Комитета государственной политики в сфере природопользования.
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