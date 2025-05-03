Глава Бурятии прибыл в Монголию

Вчера, второго мая, глава Бурятии прибыл в Улан-Батор по приглашению президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха. Алексей Цыденов посетит торжественный приём по случаю 80-летия Великой Победы в столице Монголии и примет участие в совместных праздничных мероприятиях.

В марте этого года в ходе своего рабочего визита в Монголию Алексей Цыденов и мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар договорились о проведении совместных культурно-спортивных мероприятий, посвящённых юбилею Великой Победы. В рамках принятого плана уже прошли Кубок по волейболу, памятные акции с возложением цветов к памятнику Г. К. Жукову и на Мемориале Зайсан Толгой. Ещё предстоят акции «Георгиевская лента», «Вальс Победы», Уроки мужества в школах и фотовыставка «Вместе к Великой Победе» в музее города Улан-Батор.

Глава Бурятии примет участие в двух мероприятиях. В субботу, 3 мая, с его участием состоится премьерный показ фильма «Фронт Цэгмид» (6+) в Российском центре науки и культуры. Четвертого мая в главном концертном зале Соёлын Төв Өргөө пройдёт большой концерт «Великая Победа - великая дружба» (6+).

Возрастное ограничение: 6+