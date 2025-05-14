Политика и власть 14.05.2025 в 09:13
Глава Бурятии уволил арестованного министра
Александр Гоге отправлен в отставку в связи с утратой доверия
Текст: Андрей Константинов
Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге, арестованный вчера по обвинению в превышении полномочий, больше не работает в правительстве Бурятии. Он уволен в связи с утратой доверия, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Напомним, Александр Гоге обвиняется в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он пролоббировал интересы компании «Доринвест» в получении крупного контракта на ремонт автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита с заведомо завышенной ценой (1,2 млрд рублей). Сейчас теперь уже экс-министр находится в СИЗО.
Напомним, Александр Гоге обвиняется в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он пролоббировал интересы компании «Доринвест» в получении крупного контракта на ремонт автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита с заведомо завышенной ценой (1,2 млрд рублей). Сейчас теперь уже экс-министр находится в СИЗО.
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