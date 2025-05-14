Политика и власть 14.05.2025 в 17:01

В районах Бурятии в 2025 году появятся четыре новые поликлиники

Также там установят три врачебные амбулатории и два фельдшерских пункта
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Текст: Служба информации "Номер один"
В районах Бурятии в 2025 году появятся четыре новые поликлиники

В районах Бурятии в 2025 году появятся четыре новые поликлиники. Также там установят две врачебные амбулатории и два фельдшерских пункта. Все новые объекты здравоохранения будут построены в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В центральных больницах районов Бурятии будут построены четыре поликлиники из быстровозводимых модульных конструкций. В их числе - поликлиника Нижнеангарской ЦРБ стоимостью более 130 млн. руб., поликлиника Тункинской ЦРБ стоимостью более 98 млн. руб., поликлиника Хоринской ЦРБ стоимостью более 138 млн. руб. и поликлиника Окинской ЦРБ стоимостью более 86 млн. руб.

Также в отдаленных населенных пунктах из модульных конструкций будут возведены три врачебные амбулатории и два фельдшерско-акушерских пункта. Это амбулатория Городской поликлиники № 2 в с. Вознесеновка Тарбагатайского района, амбулатории Баргузинской ЦРБ в селах Баянгол и Улюн, ФАПы Баунтовской ЦРБ в п. Уакит и в п. Усть-Джилинда.

Кроме того, в самих зданиях районных больниц проведут капитальный ремонт.

Уже к концу 2025 года жители районов Бурятии смогут получать качественную медицинскую помощь в новых зданиях со светлыми, просторными кабинетами, с современным медицинским оборудованием.

- Сегодня модернизация первичного звена здравоохранения остается нашим главным приоритетом. В этом году мы впервые применяем в больших поликлиниках оправданную технологию быстровозводимых конструкций. Их преимущества очевидны: и материальные, и временные затраты намного меньше, чем при реализации стандартного капитального сооружения, а срок службы такого здания - от 15 лет и выше. Мы уверены, что данное нововведение повысит доступность и качество медицинских услуг для наших земляков, - отметила зампред правительства Бурятии - министр здравоохранения Евгения Лудупова. 

 

Фото: правительство Бурятии

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здравоохранение правительство бурятии

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