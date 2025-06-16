Политика и власть 16.06.2025 в 15:34

В Кяхте дали официальный старт празднованию 300-летия города

Торжественное мероприятие прошло 14 июня
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Кяхте дали официальный старт празднованию 300-летия города

14 июня в Бурятии состоялся официальный старт празднования юбилея самого старинного города республики. Торжественное мероприятие, посвященного Дню города Кяхта, старту юбилейных мероприятий «Кяхта-300», посетил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Жителям и гостям города представили театрализованное представление инсталляция 19 века «Чайная столица мира», отражающие разные этапы истории Троицкосавска - Кяхты. 

- Через два года мы будем отмечать 300-летие Кяхты. Празднование этой знаменательной даты утвердил своим указом наш Президент. Подготовка уже идёт полным ходом. После капитального ремонта открылась библиотека. В этом году приведём в порядок Гостиные ряды, обновим школу, достроим Дом культуры. Со следующего года начинаем строительство бассейна. И это только часть большой работы, которая будет сделана к юбилею - будут и реставрации, и новые объекты.

Продолжит расти и экономическая активность. Вся необходимая инфраструктура с нашей стороны уже готова, а у монгольских соседей завершается модернизация. Совместные предприятия, торговля — всё это будет только развиваться.

Поэтому сегодняшний праздник - это не только день исторических событий, но и день, когда мы с уверенностью смотрим в будущее- отметил глава Бурятии Алексей Цыденов. 

Кяхта была известна по всей России и Европе как центр купечества. Здесь жили самые богатые купцы, которые привозили экзотические товары и создавали атмосферу процветания. 


В наши дни Кяхта известна не только своей историей и ролью в русско-китайской торговле, но и присутствием военных и силовых структур, что делает её пограничным и приграничным городом.

Здесь расположена 37-я мотострелковая бригада, которая укрепила славу о непоколебимости и мужестве российской армии.

 

Фото: правительство Бурятии

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ЗУРХАЙ
с 11 по 17 июня

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