Бурятия – отправная точка для реальных изменений

27 июня завершилась X Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» (6+), собравшая более 500 участников: представителей власти, экспертов в области здравоохранения, экономики, социальной политики и т. д. Участие в мероприятии приняли как представители органов власти, научного сообщества, так и институтов развития. Организаторами же выступили Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Минздрав России, Минтруд России, а также Правительство Республики Бурятия.



Форум стал площадкой для выработки конкретных мер, направленных на преодоление ключевых вызовов: сокращения населения, старения трудоспособного возраста, оттока молодежи и низкой доступности медицины в отдаленных районах. К ежегодной дискуссии подключились губернаторы дальневосточных регионов, руководители медицинских учреждений, социологи, экономисты и представители бизнеса, что позволило рассмотреть проблему с совершенно разных ракурсов.



По итогам форсайт-сессий были отобраны пять инициатив, которые начнут внедряться в ближайшее время, не дожидаясь окончательного утверждения резолюции. Ведь эти проекты уже получили одобрение регионов ДФО!



ТОП из самых лучших



По итогам интенсивных форсайт-сессий были отобраны пять приоритетных проектов, которые начнут реализовываться уже в 2025-2026 годах. Среди них, например, «Мобильные медицинские бригады» – регулярные выезды врачей-специалистов в отдаленные населенные пункты (раз в 2-3 недели. – Прим. ред.) для улучшения доступности медпомощи в сельской местности.



«Территория трезвости» – ограничение продажи алкоголя по времени и месту (вблизи жилых домов, школ и других социальных объектов. – Прим. ред.).



«Альтернативная занятость в сельской местности» – развитие новых форм труда, включая выращивание лекарственных растений, народные промыслы, а также вовлечение населения в IT-проекты и креативные индустрии.



«Здоровые трудовые коллективы» – регулярные медосмотры на предприятиях и популяризация корпоративного спорта.



«Спорт для всех» – поддержка массовых спортивных активностей, таких как дворовый футбол, беговые и лыжные соревнования для подростков и взрослых.

Семья как приоритет

На Всероссийской конференции также выступила первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, которая заявила о необходимости увеличения рождаемости в нашей стране.

Государственный и политический деятель отметила, что численность женщин 30-39 лет будет сокращаться аж до 2046 года. Это, разумеется, повлечет за собой внушительные демографические вызовы. Однако количество женщин 20-29 лет, наоборот, растет. Но у них как оказалось не всегда сформировано позитивное отношение к многодетности.

По мнению Баталиной, необходимо менять общественные ценности в пользу семьи и рождаемости.

– Семейно-центричность – это концепция, которая все больше находит применение в нашей практике. Она подразумевает, что все наши действия, независимо от вида деятельности или организации, должны проходить экспертизу с точки зрения их влияния на семью. Важно задавать себе вопрос: создают ли наши программы стимулы для рождения детей и улучшают ли условия жизни тех семей, которые уже имеют детей? – подчеркнула спикер.

Как правило люди судят о перспективах региона по изменениям в инфраструктуре и жилищном строительстве, которые создают ощущение стабильности и уверенности в будущем. В качестве примера первый заместитель министра труда и социальной защиты привела Бурятию, где жилищные программы оказывают положительное влияние на демографию.

Политик призвала более внимательно оценивать эффективность жилищных программ с точки зрения стимуляции рождаемости, приведя в пример также программу поддержки семей с шестым ребенком и предложив приоритет многодетным семьям в проекте арендного жилья на Дальнем Востоке.

В том числе она предложила включать демографические стимулы в программы поддержки бизнеса и жилищные субсидии для бюджетников.

«Это хоть и небольшой, но все же демографический стимул. Однако в большинстве программ я не вижу подобных инициатив. Это простой пример того, о чем я говорю: демографические стимулы должны присутствовать в каждой программе», – полагает Ольга Баталина. – «Посмотрите на свои программы. Например, у вас работают центры поддержки малого и среднего бизнеса. Есть ли в них приоритет для многодетных предпринимателей? Предоставляются ли какие-то преференции или особые условия для них? Также стоит обратить внимание на субсидии, предназначенные для улучшения жилищных условий работников бюджетного сектора. Существуют ли критерии, связанные с рождением детей или многодетностью?».

Подготовка итоговой резолюции



Как отметила замминистра Минвостокразвития Эльвира Нургалиева, итоговый документ будет готов в течение месяца. В него войдут: аналитические данные, статистика и выводы экспертов, лучшие региональные практики и новые предложения, разработанные на стратегических сессиях, концепции программ по повышению рождаемости и укреплению здоровья населения.



«Резолюция Дальнего Востока будет подготовлена в течение месяца. Она вберет в себя, во-первых, все аналитические материалы, презентации, анализ, статистику, цифры и выводы, которые подготовили эксперты специально для демографической конференции по регионам Дальнего Востока», – перечислила в ходе своего выступления заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева. – «Во-вторых, в резолюцию войдут основные предложения регионов: как на основании тиражирования лучших практик, которые уже есть в ряде регионов, так и новые инициативы, которые были выработаны в рамках стратегической сессии. И, в-третьих, резолюция отразит основные концепции региональных программ повышения рождаемости и региональных программ здоровьебережения, которые были предметно представлены, защищены и доработаны в ходе работы Демографической конференции всеми регионами».



Все наработки лягут в основу обновленной Концепции демографической политики Дальнего Востока, которую в октябре 2025 года представят в Правительстве Российский Федерации.



Регионы берут ответственность



Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что главный результат конференции – конкретные действия. Он предложил сформировать перечень всех идей (включая льготы для многодетных семей, поддержку беременных, улучшение дорожной безопасности. – Прим. ред.) и предоставить его главам регионов для выбора приоритетных мер с учетом местных возможностей. Подвести итоги и оценить прогресс планируется через год.



«Главное по итогам конференции – большая практическая польза. В процессе форсайта, обсуждений и сессий сформировался внушительный набор предложений. И будет правильным сформировать список всех идей, пусть он будет длинный: скидки для многодетных родителей в ресторане, безопасность на дороге, поддержка беременных женщин, - и этот список каждому главе региона на стол. И он, исходя из своих финансовых возможностей, кадровых ресурсов делает выборку – это делаем завтра, это-послезавтра, это – прямо сегодня. Через год встретимся, и каждый регион представит отчет, что по итогам прошлой конференции уже реализовано, а что в работе. То есть, что перешло из мозгового штурма в практическую реализацию», – прозвучало в выступлении Алексея Цыденова.



Формирование рабочей группы начнется уже в июле, а первые проекты стартуют осенью текущего года. Особое внимание будет уделено информационной поддержке – планируется запуск специального портала, где жители смогут отслеживать реализацию инициатив.



«Это не просто набор мер, а новая философия развития Дальнего Востока», – резюмировал глава Бурятии. – «Мы создаем регион, где хочется жить, работать и растить детей».



Конференция в Улан-Удэ стала не просто дискуссионной площадкой, а отправной точкой для реальных изменений. Если заявленные меры будут воплощены в жизнь, уже через 5-10 лет Дальний Восток может стать примером успешной демографической политики для других регионов России.



Фото egov-buryatia.ru