Политика и власть 06.08.2026 в 12:03

Нейросеть на службе в Бурятии

Как искусственный интеллект пришел в школы, больницы и кабинеты чиновников
A- A+
Текст: Наталия Грюнвальд
Нейросеть на службе в Бурятии
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Относительно недавно тема искусственного интеллекта звучала как что-то из новостей о Москве или Кремниевой долине. Теперь же это привычный инструмент нашего региона: нейросети помогают педагогам готовить планы занятий, врачам - ставить диагнозы, строителям - не ошибаться в сметах. Бурятия подключила искусственный интеллект сразу в трех сферах: образовании, медицине и государственном управлении и, по словам зампреда правительства Ирины Смоляк, останавливаться не планирует.

В этом году педагоги нескольких школ Бурятии «приняли в коллектив» необычного коллегу - цифрового «Ассистента преподавателя».

Программа на основе искусственного интеллекта, которую бесплатно передал Бурятии СберБанк, переводит аудиозаписи уроков в текст, анализирует занятия, готовит отчеты с хронометражем и данными об активности учеников, а заодно помогает составлять задания, тесты и методические материалы.

Прогресс начался не с крупных школ, а там, где больше всего он нужен, где учителей катастрофически не хватает.

- Помощники пришли в первую очередь в школы отдаленных населенных пунктов, где учителям особенно тяжело: они ведут несколько предметов одновременно. Чтобы педагоги уверенно работали с новым инструментом, мы совместно со СберБанком и министерством образования и науки организовали их обучение. В дальнейшем планируем распространить этот сервис для всех учителей Бурятии, - рассказывает заместитель председателя правительства Бурятии Ирина Смоляк.

Цифровые сотрудники «устроены» и в медицину: министерству здравоохранения передали приборы для дистанционного контроля хронических больных. Теперь врачи могут в любой момент увидеть полную картину наблюдения за пациентом. 

- Более 300 пациентов носят эти приборы, врачи получают данные в реальном времени. Например, у нас 65 пациентов с диабетом пользуются умными датчиками, - говорит Смоляк.

Есть и другие варианты ИИ. Сейчас с Ростелекомом республика тестирует цифрового ассистента, который помогает врачам онкодиспансера.

- Он не заменяет медицинских сотрудников - предлагает свои варианты диагноза, альтернативную точку зрения, - уточняет зампред.

На Петербургском международном экономическом форуме-2026 сотрудничество вышло на новый уровень: Алексей Цыденов и президент Ростелекома Михаил Осеевский подписали соглашение о цифровой трансформации региона - теперь в фокусе не только медицина, но и туризм, безопасность дорожного движения и реагирование на ЧС.

Расширяется и работа с московской платформой «МосМедИИ» - она анализирует снимки компьютерной томографии грудной клетки и головного мозга, помогая врачам быстрее находить проблемные участки. Бурятия подключилась к ней в тестовом режиме и стала 75-м регионом страны, кто подключился к данной компьютерной программе.

- На сегодняшний день платформой пользуются все медорганизации, подведомственные минздраву республики. Всего обработано более 2 тыс. исследований, - говорит Ирина Смоляк.

Кроме того, республиканский медицинский информационно-аналитический центр запустил отказоустойчивый кластер на российском ПО «Ред Виртуализация» - очередной шаг к независимости медицинской ИТ-инфраструктуры от зарубежных решений. Простыми словами, это группа российских серверов, объединенных в единую инфраструктуру, где при отказе одного из них его виртуальные машины автоматически перезапускаются на других работающих узлах. Это обеспечивает непрерывность процессов и минимизирует время простоя.

Цифровизация коснулась даже правительства. По поручению главы республики зампреды прошли обучение работе с искусственным интеллектом - курс от Ростелекома освоил и сам Алексей Цыденов, госслужащие теперь знакомы с основными программами, включая «ГигаЧат».

Одним из самых прогрессивных внедрений - контроль строительных смет. Работу, на которую человек тратит недели, искусственный интеллект выполняет меньше чем за минуту.

- Как только стартует стройка, проектно-сметная документация начинает меняться, а это отнимает массу времени на перепроверки и создает риск ошибок. Искусственный интеллект способен за считаные минуты сопоставить версии документации, найти неточности и скорректировать их, - объясняет Смоляк. - Мы считаем, что цифровизация существенно упростит проверку смет перед передачей на экспертизу.

При главе Бурятии уже работает совет, полностью посвященный искусственному интеллекту.  

- По темпам цифровизации мы сделали серьезный шаг вперед: сейчас активно переводим региональные услуги на портал «Госуслуги». При этом искусственный интеллект развивается стремительно, и нам важно не отставать, а двигаться в числе первых. Наша цель - чтобы по уровню цифровизации республика занимала лидирующие позиции в стране, - резюмирует Смоляк.

Кузницей будущих IT-специалистов должна стать «Школа 21», которая в проекте мастер-плана откроется на базе строящегося Бурятского центра креативных индустрий в Улан-Удэ. И учиться здесь смогут люди независимо от возраста и образования.

Параллельно регион вошел в пилотный проект минцифры «Карта жителя Республики Бурятия». Здесь определены сразу три направления, когда обычная банковская карта становится еще и льготной.

- Первое направление - транспортная карта, в которую войдут все льготы. Второе - карта для участников СВО: с ее помощью можно будет получать положенные скидки на посещение театров, спортивных учреждений и других социальных объектов. И третье - «карта школьника», отвечающая за сферу образования, - перечисляет Ирина Смоляк. - Кроме того, благодаря переходу на «карту жителя» мы уже договорились: в сентябре стартует акция со скидкой в восемь рублей на проезд в общественном транспорте при оплате по QR-коду, а в дальнейшем сможем подключаться и к другим их акциям.

То, что год назад казалось новостью из Кремниевой долины, сегодня - от школьной парты до кабинета в правительстве - стало рабочим инструментом в Бурятии. Но это не означает, что работу полностью перекинут на робота - его результаты будут контролировать специалисты. Главное, что и учителя, и врачи, и чиновники экономят время на исполнении как текущих рутинных, так и важных задач. В результате выигрывают обычные жители республики, потому что точность расчетов и время исполнения работ несопоставимо сокращены.
Теги
нейросеть правительство бурятии

Все новости

Забайкальский край лишился денег на программу «Чистый воздух»
06.08.2026 в 12:48
150 монголов получили звания магистров
06.08.2026 в 12:46
В Бурятии на реке опрокинулся грузовик с четырьмя мужчинами
06.08.2026 в 12:32
В Иркутске спасли лётчиков упавшего самолёта
06.08.2026 в 12:28
Восточный округ возглавил новый генерал
06.08.2026 в 12:19
Нейросеть на службе в Бурятии
06.08.2026 в 12:03
Лес в сотых кварталах Улан-Удэ стал точкой сбыта наркотиков
06.08.2026 в 11:50
Микропластик в Байкале проник в еду омуля
06.08.2026 в 11:49
ТОСы Бурятии посвятили свой фестиваль Году единства народов России
06.08.2026 в 11:29
Для юных улан-удэнцев работают бесплатные кинозалы
06.08.2026 в 11:28
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 августа

Читайте также
В Бурятии осудили заместителя главы района
Чиновника оштрафовали за сироту, которого вычеркнули из списка на жилье
28.07.2026 в 14:08
Глава Бурятии нашел замену Михаилу Харитонову
Главным по межнациональным отношениям в республике стал Антон Питиков
22.07.2026 в 13:54
В Госдуме вновь поднимают вопрос о защите медиков
Депутаты предлагают приравнять наказание за насилие над медработниками к ответственности за нападение на полицейских
19.07.2026 в 13:28
Прокурора Бурятии переводят в Приморский край
Совет Федерации одобрил его кандидатуру на пост главы надзорного ведомства региона
19.07.2026 в 11:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru