Нейросеть на службе в Бурятии

Относительно недавно тема искусственного интеллекта звучала как что-то из новостей о Москве или Кремниевой долине. Теперь же это привычный инструмент нашего региона: нейросети помогают педагогам готовить планы занятий, врачам - ставить диагнозы, строителям - не ошибаться в сметах. Бурятия подключила искусственный интеллект сразу в трех сферах: образовании, медицине и государственном управлении и, по словам зампреда правительства Ирины Смоляк, останавливаться не планирует.В этом году педагоги нескольких школ Бурятии «приняли в коллектив» необычного коллегу - цифрового «Ассистента преподавателя».Программа на основе искусственного интеллекта, которую бесплатно передал Бурятии СберБанк, переводит аудиозаписи уроков в текст, анализирует занятия, готовит отчеты с хронометражем и данными об активности учеников, а заодно помогает составлять задания, тесты и методические материалы.Прогресс начался не с крупных школ, а там, где больше всего он нужен, где учителей катастрофически не хватает.- Помощники пришли в первую очередь в школы отдаленных населенных пунктов, где учителям особенно тяжело: они ведут несколько предметов одновременно. Чтобы педагоги уверенно работали с новым инструментом, мы совместно со СберБанком и министерством образования и науки организовали их обучение. В дальнейшем планируем распространить этот сервис для всех учителей Бурятии, - рассказывает заместитель председателя правительства Бурятии Ирина Смоляк.Цифровые сотрудники «устроены» и в медицину: министерству здравоохранения передали приборы для дистанционного контроля хронических больных. Теперь врачи могут в любой момент увидеть полную картину наблюдения за пациентом.- Более 300 пациентов носят эти приборы, врачи получают данные в реальном времени. Например, у нас 65 пациентов с диабетом пользуются умными датчиками, - говорит Смоляк.Есть и другие варианты ИИ. Сейчас с Ростелекомом республика тестирует цифрового ассистента, который помогает врачам онкодиспансера.- Он не заменяет медицинских сотрудников - предлагает свои варианты диагноза, альтернативную точку зрения, - уточняет зампред.На Петербургском международном экономическом форуме-2026 сотрудничество вышло на новый уровень: Алексей Цыденов и президент Ростелекома Михаил Осеевский подписали соглашение о цифровой трансформации региона - теперь в фокусе не только медицина, но и туризм, безопасность дорожного движения и реагирование на ЧС.Расширяется и работа с московской платформой «МосМедИИ» - она анализирует снимки компьютерной томографии грудной клетки и головного мозга, помогая врачам быстрее находить проблемные участки. Бурятия подключилась к ней в тестовом режиме и стала 75-м регионом страны, кто подключился к данной компьютерной программе.- На сегодняшний день платформой пользуются все медорганизации, подведомственные минздраву республики. Всего обработано более 2 тыс. исследований, - говорит Ирина Смоляк.Кроме того, республиканский медицинский информационно-аналитический центр запустил отказоустойчивый кластер на российском ПО «Ред Виртуализация» - очередной шаг к независимости медицинской ИТ-инфраструктуры от зарубежных решений. Простыми словами, это группа российских серверов, объединенных в единую инфраструктуру, где при отказе одного из них его виртуальные машины автоматически перезапускаются на других работающих узлах. Это обеспечивает непрерывность процессов и минимизирует время простоя.Цифровизация коснулась даже правительства. По поручению главы республики зампреды прошли обучение работе с искусственным интеллектом - курс от Ростелекома освоил и сам Алексей Цыденов, госслужащие теперь знакомы с основными программами, включая «ГигаЧат».Одним из самых прогрессивных внедрений - контроль строительных смет. Работу, на которую человек тратит недели, искусственный интеллект выполняет меньше чем за минуту.- Как только стартует стройка, проектно-сметная документация начинает меняться, а это отнимает массу времени на перепроверки и создает риск ошибок. Искусственный интеллект способен за считаные минуты сопоставить версии документации, найти неточности и скорректировать их, - объясняет Смоляк. - Мы считаем, что цифровизация существенно упростит проверку смет перед передачей на экспертизу.При главе Бурятии уже работает совет, полностью посвященный искусственному интеллекту.- По темпам цифровизации мы сделали серьезный шаг вперед: сейчас активно переводим региональные услуги на портал «Госуслуги». При этом искусственный интеллект развивается стремительно, и нам важно не отставать, а двигаться в числе первых. Наша цель - чтобы по уровню цифровизации республика занимала лидирующие позиции в стране, - резюмирует Смоляк.Кузницей будущих IT-специалистов должна стать «Школа 21», которая в проекте мастер-плана откроется на базе строящегося Бурятского центра креативных индустрий в Улан-Удэ. И учиться здесь смогут люди независимо от возраста и образования.Параллельно регион вошел в пилотный проект минцифры «Карта жителя Республики Бурятия». Здесь определены сразу три направления, когда обычная банковская карта становится еще и льготной.- Первое направление - транспортная карта, в которую войдут все льготы. Второе - карта для участников СВО: с ее помощью можно будет получать положенные скидки на посещение театров, спортивных учреждений и других социальных объектов. И третье - «карта школьника», отвечающая за сферу образования, - перечисляет Ирина Смоляк. - Кроме того, благодаря переходу на «карту жителя» мы уже договорились: в сентябре стартует акция со скидкой в восемь рублей на проезд в общественном транспорте при оплате по QR-коду, а в дальнейшем сможем подключаться и к другим их акциям.То, что год назад казалось новостью из Кремниевой долины, сегодня - от школьной парты до кабинета в правительстве - стало рабочим инструментом в Бурятии. Но это не означает, что работу полностью перекинут на робота - его результаты будут контролировать специалисты. Главное, что и учителя, и врачи, и чиновники экономят время на исполнении как текущих рутинных, так и важных задач. В результате выигрывают обычные жители республики, потому что точность расчетов и время исполнения работ несопоставимо сокращены.