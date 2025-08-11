Глава Бурятии познакомился с новым консулом Монголии

«Монголия придает особое значение укреплению всестороннего стратегического партнерства с Россией. Мы высоко ценим сотрудничество, которое, связывает наши народы в торгово-экономической, культурной, гуманитарной, образовательной сферах. В рамках своей деятельности я намерен прилагать все усилия для дальнейшего развития тесных связей между Монголией и Республикой Бурятия», - заявил Цэрэндорж Ганхуяг.











11 августа вновь назначенный Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ Цэрэндорж Ганхуяг вручил копию консульской экзекватуры главе Бурятии Алексею Цыденову. Он отметил, что эта церемония «не только важная формальность, подтверждающая начало дипломатической миссии, но и символ глубоких исторически сложившихся добрососедских отношений».Глава Бурятии Алексей Цыденов обратил внимание на актуальные вопросы развития взаимоотношений двух стран.«Отдельно обсудили работу Центра монгольского языка в БГУ. Это не только для студентов университета, но и для всех, кто хочет изучать монгольский язык, получить сертификат, подтвердить уровень знаний. Также обсудили работу будущего межвузовского кампуса. Это будет образовательный центр мирового уровня, и мы ждем в нем студентов из Монголии. Подняли и тему торговли: рассчитываем, что совместная работа ЦБ России и Монголии по внедрению карт «МИР» даст результат. Это важно для туризма, малого бизнеса и удобства расчётов. Ещё одно направление — туризм. На Байкале каждый год открываем всё больше туристических объектов высокого уровня, и мы ждём больше гостей из Монголии», - отметил Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии