Заместитель федерального министра проверил строительство очистных сооружений в Бурятии

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, ход строительства очистных сооружений находится на особом контроле в Минстрое России в соответствии с поручением зампреда правительства РФ Дмитрия Патрушева.











Плановая производительность правобережных очистных сооружений города Улан-Удэ – 130 тыс. м³ в сутки. В рамках их реконструкции строят новые сооружения механической и биологической очистки, в том числе этапы аэрируемых песколовок, озонаторной станции, ультрафиолетового излучения, блок термической сушки осадков и т.д. В Северобайкальске также производится реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой. Современное оборудование позволит очищать 5 тыс. м³ сточных вод в сутки.











Замминистра обратил особое внимание на необходимость соблюдения сроков выполнения работ и наращивания темпов производства, тщательного контроля качества на всех этапах выполнения работ, а также соблюдения требований проектной и нормативно-технической документации при возведении очистных сооружений.







Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Бурятию с рабочим визитом посетил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев. Вместе с главой республики Алексеем Цыденовым и представителями профильных министерств и ведомств он осмотрел ход строительства правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ, а также на совещании обсудил строительство очистных сооружений в Северобайкальске.- Мы посетили очистные сооружения. Обсудили ключевые моменты и решения, которые в ближайшее время необходимо принять для скорейшего завершения строительства объектов, - сообщил Юрий Гордеев.- Работы на объекте идут, но есть и трудности. Поэтому в совещании участвовали все причастные: Роскапстрой, Росстройконтроль, проектировщики, НИОСП и др. Благодаря позиции Минстроя России удаётся решать возникающие вопросы, – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.