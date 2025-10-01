Мост дружбы

Центральным событием визита стало подписание меморандума о развитии побратимских связей между Улан-Удэ и Эрдэнэтом. Документ, скрепленный подписями мэра И. Шутенкова и губернатора Орхонского аймака господина Б. Зоригтбаяра, открывает широкие перспективы для сотрудничества в сферах коммунального хозяйства, инвестиционной деятельности, экологии и предупреждения чрезвычайных ситуаций.





Предприятие не только добывает и обогащает медно-молибденовую руду, но и активно участвует в развитии городской инфраструктуры: строит жилье для работников, содержит школы, детские сады, лагеря, улучшает городскую среду. Этот опыт особенно важен для Улан-Удэ, где также решаются вопросы социальной ответственности бизнеса и развития городской инфраструктуры.





Сентябрь 2025 года может стать важной точкой в истории экономических и культурных связей между Бурятией и Монголией. Масштабный визит делегации Улан-Удэ во главе с мэром Игорем Шутенковым в Эрдэнэте показал, что у двух стран имеется огромный потенциал для сотрудничества, который только предстоит раскрыть. Бизнес-форумы, подписание стратегических документов и яркие гала-концерты доказали: побратимские связи между городами выходят на качественно новый уровень, сулящий реальные экономические дивиденды предприятиям с обеих сторон границы.Исторический визит улан-удэнской делегации в Монголию состоялся после длительного перерыва, вызванного пандемийными ограничениями. Как отметил мэр города Эрдэнэта господин Б. Зоригтбаяр, ковид нарушил традиционные связи между городами, но не смог разрушить многолетнюю дружбу. Именно поэтому сегодняшние Дни экономики и культуры Улан-Удэ в Эрдэнэте стали особенными - они символизировали возвращение к полноценному сотрудничеству после вынужденной паузы.Особую значимость мероприятию придавало то, что в следующем году города-побратимы отмечают юбилей. Как подчеркнул губернатор Орхонского аймака, к этой дате готовится совместное масштабное мероприятие, которое станет логическим продолжением Дней экономики и культуры. Таким образом, сентябрьский визит заложил прочный фундамент для долгосрочного сотрудничества на годы вперед.Особое значение имеет договоренность об обмене информацией о лучших практиках ведения бизнеса и преимуществах, существующих на рынках двух стран. Как отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, этот документ станет новым этапом взаимодействия и откроет широкие перспективы для дальнейшего укрепления экономических и культурных связей. Подписанный меморандум предусматривает не только экономическое, но и научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество, что делает его по-настоящему комплексным документом.Второй из трех запланированных бизнес-форумов, прошедший в Эрдэнэте, собрал 18 улан-удэнских компаний, представляющих самые разные отрасли - от строительства и туризма до пищевой промышленности и логистики. Интерес к продукции из Улан-Удэ оказался колоссальным. Как отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Бурятии Елизавета Потапова, на каждого улан-удэнского предпринимателя приходилось до пяти потенциальных партнеров из Монголии.Переговоры в формате B2B шли практически без перерывов. Уже есть первые конкретные результаты. Предприниматель Людмила Апанович, как сообщили организаторы, планирует вернуться в Монголию уже через несколько дней для подписания конкретного договора. Компания «Байкалочка» ведет переговоры о совместных туристических проектах на Байкале и развитии облепихового бизнеса. Генеральный директор «Байкалочки» Раджана Намжилова поделилась планами по развитию туристической базы, включая строительство спортивного комплекса и конференц-зала.Обувная компания «Эгита», представитель которой - Галгарма Дармаева - впервые участвовала в такой бизнес-миссии, также рассчитывает выйти на монгольский рынок со своей продукцией - унтами, которые очень ценятся в Монголии. ООО «БПК «Аркода» предложило оборудование для детских дворовых и спортивных площадок, ООО «Логос Логистика» - сотрудничество в сфере транспортно-логистических услуг. Широкий спектр представленных товаров и услуг показал, что улан-удэнский бизнес готов предложить монгольским партнерам разнообразную и качественную продукцию.Особый интерес монгольские партнеры проявили к строительным материалам и технологиям из Улан-Удэ. В составе делегации были производители купольных домов, сборных строительных конструкций, промышленных полов и промышленного оборудования. В условиях активного строительства в монгольских городах эти предложения оказались как никогда актуальными.Не менее востребованной оказалась и пищевая продукция из Бурятии. По запросу торговых сетей Монголии улан-удэнские производители представили кондитерские изделия и ингредиенты для кондитерского производства, мясные деликатесы, консервированные овощи и фрукты, чайные напитки. Этот интерес свидетельствует о растущем спросе на качественные пищевые продукты российского производства на монгольском рынке.Как отметил директор Дарханского филиала Торгово-промышленной палаты господин Болорсувд, еще пару месяцев назад только обсуждали возможность организации такой бизнес-миссии, а сегодня уже видны реальные результаты. Более 20 компаний от Дархана участвовали в форуме, и каждый смог найти партнеров из Улан-Удэ. Это доказывает эффективность формата прямых переговоров между предпринимателями.Важной частью визита стало знакомство с промышленным потенциалом Эрдэнэта. Делегация из Улан-Удэ посетила горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт» - крупнейшее промышленное предприятие Монголии, где работает более 7 тыс. человек. Как отметил мэр Игорь Шутенков, особый интерес представлял опыт комбината в социальной жизни города.Делегация побывала на предприятии по производству меди, проволоки и электрокабелей. Многоступенчатое производство, как отметили участники визита, производит колоссальное впечатление и демонстрирует высокий технологический уровень монгольской промышленности. Знакомство с передовыми производствами Монголии открывает новые возможности для технологического сотрудничества между предприятиями двух стран.Параллельно с экономической составляющей шла не менее важная культурная программа. Два больших концерта с участием творческих коллективов из Улан-Удэ собрали полные залы в Эрдэнэте. В концертной программе прозвучали народные и авторские произведения, инструментальные композиции и вокальные номера.Театр народной музыки и танца «Забава» вместе с ансамблем «Байкальские волны» открыли вечер номером «Родимый край». Для жителей Эрдэнэта выступили народные артисты Бурятии Мунхзул Намхай, Елена Шашина, заслуженные артисты республики Чингис Раднаев, Сергей Плотников, Валико Гаспарян и другие исполнители. Своим вокалом зрителей порадовали Евгения Гребенщикова, Виктор Бандо и Анна Комолова.Завершились Дни экономики и культуры совместным гала-концертом, на одной сцене которого выступили монгольский ансамбль песни и танца «Эрдэнэт», театр народной музыки и танца «Забава», ансамбль «Байкальские волны», театр современного танца «Угол зрения» и лучшие солисты из обоих городов. Финальную точку в концерте поставила песня «Улан-Удэ», исполненная всеми артистами.Жители Эрдэнэта высоко оценили выступления улан-удэнских артистов. Как отметил местный житель господин Сандуйжав, концерты из Улан-Удэ всегда особенные - колоритные и многоголосые. По его словам, особенно нравятся выступления ансамбля «Забава», которые отличаются озорством и задором.Народная артистка Бурятии Елена Шашина поделилась впечатлениями от выступления: «Мы готовили наши самые лучшие номера, самые шикарные костюмы. Зритель очень теплый. Все смотрят с улыбками, дарят нам горячие аплодисменты. Видно, что людям очень интересно. Мы получаем удовольствие от выступления здесь, в Эрдэнэте».Председатель Хурала Представителей граждан Орхонского аймака Монголии господин Д. Мөнхбат отметил, что концерт вызывает ностальгию и теплые воспоминания: «Мы любим русскую культуру, русскую песню и поэтому всегда будем дружить».В рамках Дней экономики и культуры состоялись не только бизнес-форумы и концерты, но и знакомство улан-удэнских предпринимателей с опытом монгольских торговых домов и предприятий. Делегация посетила фабрику по производству ковров, ГОК «Эрдэнэт», предприятие по производству меди и изделий из нее «Эрдмин». Эти визиты позволили лучше понять возможности монгольской промышленности и наметить направления для будущего сотрудничества.Как отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, цель визита - найти партнеров и открыть новые рынки - была достигнута. Предлагаемые бизнес-идеи оказались востребованными, и в дальнейшем планируется и дальше объединять партнеров и знакомить их друг с другом.Важным результатом стало заключение соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Дархана и Бурятии. Этот документ создает институциональную основу для дальнейшего развития экономических связей между регионами.Дни экономики и культуры Улан-Удэ в Эрдэнэте доказали, что побратимские связи между городами это не просто формальность, а реальный инструмент для развития бизнеса и укрепления дружеских отношений. Улан-удэнские предприниматели получили уникальную возможность выйти на перспективный рынок Монголии, а монгольские коллеги - найти надежных партнеров в Бурятии.Подписанный меморандум создает правовую основу для дальнейшего расширения сотрудничества. И самое главное - восстановлены и укреплены человеческие связи, без которых любое экономическое партнерство остается просто набором формальных процедур. Как отметил губернатор Орхонского аймака господин Б. Зоригтбаяр, у городов большое будущее, и бизнес между ними будет процветать. Судя по результатам прошедших Дней экономики и культуры, эти слова не просто дипломатическая вежливость, а констатация реальных перспектив.Фото: мэрия Улан-Удэ