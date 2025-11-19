Политика и власть 19.11.2025 в 15:12

В Бурятии выходец из бизнеса стал заместителем министра

Бывший гендиректор «Байкалагропрома» занял высокий пост в Минстрое
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии выходец из бизнеса стал заместителем министра
Фото: Минстрой Бурятии
В Минстрое Бурятии назначен заместитель министра - председатель Комитета реализации программ капитального строительства. Им стал бывший гендиректор компании «Байкалагропром» Константин Ушаков. С ним заключен служебный контракт с испытательным сроком 6 месяцев. 

Как сообщили в пресс-службе Минстроя, Константин Ушаков родился в 1991 году в поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района. В 2012 году получил квалификацию инженера по специальности «Промышленное и гражданское строительство» во ВСГУТУ. 

Начиная с 2010 года работал в различных строительных организациях: плотником, производителем работ, мастером строительно-монтажных работ, инженером-проектировщиком, ведущим инженером, руководителем проекта.

С 2019 по 2021 год являлся начальником производственно-технического отдела в Фонде капитального ремонта Республики Бурятия. 

С 2022 по 2025 год работал генеральным директором ООО «Байкалагропром», специализирующегося на производстве железобетонных изделий и строительных работах.

Напомним, ранее должность замминистра - председателя Комитета реализации программ капитального строительства занимал Дмитрий Кобунов. В августе 2025 года его повысили до первого заместителя министра.
назначение

