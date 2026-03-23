Политика и власть 23.03.2026 в 15:09

Губернатор Иркутской области потерял 100 тысяч подписчиков

Средства и время, вложенные в его Telegram-канал, были обнулены
A- A+
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Правительство Иркутской области и лично губернатор Приангарья Игорь Кобзев приняли решение прекратить обновление своих официальных каналов в мессенджере Telegram. Данное решение, как сообщил он в своем популярным Telegram-канале «Кобзев на связи», обусловлено «объективными проблемами» с работой самого мессенджера, который стал демонстрировать замедление в загрузке медиаконтента, а в марте наблюдались и полные отказы в работе у отдельных пользователей.

Глава региона Игорь Кобзев пояснил, что основная масса информации теперь будет доступна в других социальных сетях и мессенджерах.

В официальном телеграм-канале правительства Приангарья также подтверждено прекращение его обновления. В связи с теми же проблемами, с которыми столкнулся и губернатор, вся информация о деятельности регионального правительства продолжит публиковаться на официальном сайте, а также будет дублироваться в мессенджере MAX и социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Стоит отметить, что на момент публикации у губернатора Игоря Кобзева в Telegram-канале насчитывалось более 101 тысячи подписчиков. 

«Решение о смене платформы для взаимодействия с населением, несомненно, означает полную переориентацию информационной политики, что может привести к обнулению значительных средств, ранее вложенных в продвижение и развитие Telegram-канала как мощного инструмента коммуникации с жителями региона», - сообщил в соцсетях иркутский политический эксперт Александр Саловаров. 

Переход на новые платформы, по его словам, «потребует новых стратегий и инвестиций из бюджета области для достижения сопоставимого охвата и вовлеченности аудитории». Причем результат по реальному охвату влияния на население накануне выборов в Госдуму может быть не достигнут.
Теги
иркутск

Все новости

9-летнего мальчика в Улан-Удэ сбили на пешеходном переходе
23.03.2026 в 14:51
В Забайкалье предложили запретить ночным заведениям торговать алкоголем
23.03.2026 в 14:26
Сибиряк представился полицейским именем брата, чтобы его не лишили прав
23.03.2026 в 14:20
В мэрии Улан-Удэ пообещали до конца этой недели откачать лужи
23.03.2026 в 14:01
20-летний водитель в Улан-Удэ сбил пенсионера
23.03.2026 в 12:47
Запасы носков в Улан-Удэ растаяли быстрее весеннего снега
23.03.2026 в 12:39
В районе в Бурятии накопили наледь на 30 гектарах
23.03.2026 в 12:25
ВСЖД присоединилась к акции «Безопасный транспорт»
23.03.2026 в 12:19
Пенсионерка в Улан-Удэ нашла карту и устроила внезапный шопинг
23.03.2026 в 12:13
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
Глава Бурятии встретился с федеральными чиновниками
Стороны обсудили строительство крупных объектов в Улан-Удэ
21.03.2026 в 11:39
Глава Бурятии обсудил с Виталием Мутко проблему со строительством ЖК «Мегаполис»
«Вопрос непростой», признал Алексей Цыденов
20.03.2026 в 14:41
Вице-премьер правительства Забайкалья совершил смертельное ДТП
После уголовного преследования он был вынужден уйти в отставку
19.03.2026 в 11:31
В Бурятии обсудили будущее дорожно-транспортной отрасли
По итогам стратегической сессии «Дороги и транспорт» собрано около 30 предложений
18.03.2026 в 17:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru