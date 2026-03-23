Губернатор Иркутской области потерял 100 тысяч подписчиков

Правительство Иркутской области и лично губернатор Приангарья Игорь Кобзев приняли решение прекратить обновление своих официальных каналов в мессенджере Telegram. Данное решение, как сообщил он в своем популярным Telegram-канале «Кобзев на связи», обусловлено «объективными проблемами» с работой самого мессенджера, который стал демонстрировать замедление в загрузке медиаконтента, а в марте наблюдались и полные отказы в работе у отдельных пользователей.Глава региона Игорь Кобзев пояснил, что основная масса информации теперь будет доступна в других социальных сетях и мессенджерах.В официальном телеграм-канале правительства Приангарья также подтверждено прекращение его обновления. В связи с теми же проблемами, с которыми столкнулся и губернатор, вся информация о деятельности регионального правительства продолжит публиковаться на официальном сайте, а также будет дублироваться в мессенджере MAX и социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».Стоит отметить, что на момент публикации у губернатора Игоря Кобзева в Telegram-канале насчитывалось более 101 тысячи подписчиков.«Решение о смене платформы для взаимодействия с населением, несомненно, означает полную переориентацию информационной политики, что может привести к обнулению значительных средств, ранее вложенных в продвижение и развитие Telegram-канала как мощного инструмента коммуникации с жителями региона», - сообщил в соцсетях иркутский политический эксперт Александр Саловаров.Переход на новые платформы, по его словам, «потребует новых стратегий и инвестиций из бюджета области для достижения сопоставимого охвата и вовлеченности аудитории». Причем результат по реальному охвату влияния на население накануне выборов в Госдуму может быть не достигнут.