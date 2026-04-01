«Сила Бурятии в единстве. Есть результат» - прошел форум Советского района

Перед началом форума, в фойе прошла презентация Электронной книги памяти Героев СВО Республики Бурятия «Мы помним Вас!». Также можно было ознакомиться с презентацией Макета развития центральной части Улан-Удэ в рамках мастер-плана города. Таким образом, еще до форума были заданы векторы мероприятия - развитие Советского района и поддержка воинов СВО и их семей.





- Мы не останавливаемся на достигнутом, напротив – задача работать еще активнее. Нам предстоит воплотить в жизнь важнейшие проекты мастер-плана и продолжить благоустройство города. И сейчас крайне важно не терять набранных темпов развития. Чтобы реализовать задуманное, нам необходимы три вещи: абсолютная четкость в работе, безупречная слаженность нашей команды и строгая партийная дисциплина.





Что касается партийной Народной программы, то участники форума были единодушны - она эффективный инструмент для решения вопросов местного значения, в том числе благоустройства территорий. Именно она помогает глобальным проектам развития района – создает в микрорайонах удобные комфортные условия для жизни. Например, в Советском районе – это благоустройство городского сада, набережной Селенги по ул. Водопроводная, где сейчас действует детская и спортивная площадки, воркаут зона и пам-трек.





- Мы слышим новые запросы людей и стараемся на них отвечать. Реализация действующей программы продолжится, сейчас в работе уже новая программа, рассчитанная до 2031 года. В приоритете – проекты, которые реально улучшают качество жизни людей во всех сферах. Это и развитие социальной инфраструктуры, и благоустройство, и поддержка инициатив микрорайонов.





Общественники, члены партии и депутаты горсовета от “Единой России” собрались в Бальном зале БГУ обсудить итоги и эффективность Народной программы за предыдущие годы и поговорить о планах на будущее. Именно партийная Народная программа является одним из главных инструментов выполнения наказов и пожеланий жителей Улан-Удэ к властям.Одним из главных событий форума стало выступление Героя России, победителя президентской программы “Время Героев”, подполковника и кавалера трех орденов Мужества Дашибала Мункожаргалова. Он, в частности, отметил:- Поверьте, ребятам на передовой, находящимся в тяжелейших условиях, жизненно важно понимать одну простую вещь: дома все хорошо. Им важно знать, что их семьи под надежной защитой, что город не замер в ожидании, а живет, строится, ремонтируется и уверенно идет вперед. Крепкий, развивающийся тыл дает нам силы идти в бой. И этот крепкий тыл создаете именно вы своим ежедневным трудом!Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в свою очередь задал повестку на будущее Советского района:В свою очередь Евгений Эрдыниев, член партии «Единая Россия» и глава Советского района, подтвердил:- Жители Советского района – сотрудники предприятий, организаций, тосовцы помогают с самого начала СВО. Безусловно, сегодня все наши усилия направлены на достижение Победы в специальной военной операции. От нее зависит дальнейшее развитие и будущее всей страны. Мы все вместе помогаем нашим ребятам: отправляется военное оборудование, техника, товары первой необходимости, одежда, медикаменты, продукты питания, маскировочные сети.Заместитель секретаря Улан-Удэнского местного отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Горсовета Анатолий Белоусов подчеркнул, что Народная программа партии - это «живой» документ, который реализуется и дополняется в соответствии с изменениями в стране: