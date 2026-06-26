В Народном Хурале состоялось заседание Совета

Утвердили повестку сессии

В Народном Хурале Республики Бурятия состоялось заседание Совета. Главным вопросом стало утверждение повестки июньской сессии. Депутаты включили 43 вопроса в проект повестки сессии, которая состоится 29 июня 2026 года. Также на заседании народные избранники обсудили реализацию закона, который регулирует программу «Дальневосточный гектар».

На заседании Совета парламента Республики Бурятия, состоявшемся 24 июня под председательством спикера Владимира Павлова, был утвержден проект повестки предстоящей восемнадцатой сессии Народного Хурала. Заседание законодательного органа запланировно на 29 июня 2026 года.

По словам докладчика - вице-спикера Татьяны Мантатовой, в повестку пленарного заседания субъектами законодательной инициативы внесено 43 вопроса. По представлению аграрного комитета вопрос по внесению изменений в закон «Об административных правонарушениях» предложено перенести на следующую сессию. Соответственно этот вопрос на Совете был снят с повестки очередной сессии Народного Хурала.

Ключевыми вопросами июньского пленарного заседания станут отчет главы республики о результатах деятельности правительства в 2025 году, в том числе по вопросам, поставленным Народным Хуралом, ход исполнения Стратегии социально-экономического развития, законопроекты, касающиеся республиканского бюджета, социальной сферы и организации государственного управления.

Во время «Правительственного часа» законодатели намерены заслушать информацию правительства Бурятии о состоянии финансовой доступности в малых населенных пунктах республики, в части возможностей снятия наличных с банковских карт. Инициатива обсуждения принадлежит парламентской фракции КПРФ.

Обсудили развитие программы

Одним из центральных вопросов обсуждения на заседании Совета стал вопрос о реализации закона Бурятии о территориях, на которых не могут быть предоставлены бесплатные земельные участки – дальневосточный гектар.

- Сегодня мы рассматриваем вопрос о ходе реализации закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ». Реализация закона проходит успешно, выделено 4633 участка. На участки большой спрос. Их используют под ИЖС, для развития туризма, сельского хозяйства и пр. Вместе с тем, есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание: чтобы выделенные участки не мешали развитию. Нужен единый план от муниципалитетов, где будет видно, где располагается производство, где фермы... Поэтому нужно немного навести порядок, - отметил председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семен Матхеев.

Программа «Дальневосточный гектар», напомним, позволяет гражданину России однократно бесплатно получить один гектар на Дальнем Востоке для осуществления любой не запрещенной федеральным законом деятельности.

- С 1 августа 2019 года по 1 июня 2026 года заключено 4708 договоров безвозмездного пользования, общая площадь всех предоставленных земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» составляет 4663 га. В 2024 году было предоставлено 460 земельных участков, в 2025 – 701 участок. На 1 июня 2026 года предоставлено в собственность 73 участка, в аренду предоставлены 2 участка, - сообщил глава минимущества РБ Дмитрий Булнаев.

Наибольшим спросом пользуются земельные участки, расположенные в Тарбагатайском, Кабанском, Кяхтинском, Прибайкальском, Иволгинском, Селенгинском районах. Землю на территории Бурятии берут, в основном, для строительства жилья, для сельскохозяйственного производства и использования, а также для реализации туристических и предпринимательских проектов.

- Статья 7 закона №119 содержит обширный перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование по программе. Например, если участок расположен в границах ЦЭЗ Байкала либо уже предоставлен на праве постоянного бессрочного пользования, аренды, безвозмездного пользования. Также участки не могут быть предоставлены на территориях, занятыми объектами, исторически составляющими культурную идентичность, традиционные места поклонения, источники (аршаны).

Дмитрий Булнаев, руководитель Министерства имущественных отношений Республики Бурятия, сообщил, что по итогам встречи с полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым было принято решение уменьшить буферную зону, где предоставляются бесплатные земельные участки. Изначально ее площадь составляла 348,5 тысячи гектаров.

В результате сокращения зоны была открыта новая привлекательная территория для получения участков в Заиграевском районе, рядом с улусом Добо Енхор, расположенным в 35 километрах от города.

- Привлекательность обусловлена близостью столицы республики, транспортной доступности, наличием необходимой инженерной инфраструктуры. В итоге площадь буферной зоны сократилась до 266,3 гектар. Открыта площадь для предоставления земли, - рассказал Булнаев.

Однако стоит задача рассмотреть возможность расширения территории, доступной для предоставления гражданам, на расстоянии не более 10 километров от населенных пунктов. Однако в процессе реализации комплексного плана развития Улан-Удэ и прилегающих территорий в рамках федерального проекта «Чистый воздух» возник ряд проблем.

По словам Булнаева, это возможный рост индивидуального жилищного строительства, а отсюда повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха, увеличение затрат на переход с печного отопления на электроотопление. В границах будущей буферной зоны уже высокая плотность населения, развитый рынок недвижимости, отсутствие свободных территорий. В связи с этим расширять территорию вокруг Улан-Удэ, доступную для освоения, нет возможности.

Депутат Баир Гармаев поинтересовался, как ведется проверка использования участков, кто следит за тем, чтобы земля действительно использовалась, а не простаивала годами. Оказалось, что контроль ведут органы местного самоуправления. Те участки, которые не используются, изымаются. По истечении пяти лет, если нет документов, подтверждающих использование участка, договор расторгается.

Депутат Петр Мордовской отметил, что в республике должно быть больше положительных примеров использования «дальневосточного гектара». Их, по его словам, пока очень мало, единицы.

Спикер парламента Владимир Павлов отметил, что члены совета рассмотрели сегодня только закон субъекта, связанный с предоставлением дальневосточного гектара. По его словам, в следующем году необходимо рассмотреть реализацию федерального закона.

- Закон актуальный, поэтому предлагаю проработать вопрос и в первом квартале следующего года рассмотреть в целом ход его реализации на территории Бурятии с выездами в районы, - отметил Павлов. - Предлагаю на местах посмотреть, насколько эффективно используются выданные дальневосточные гектары. Успешный опыт необходимо распространять, а также следить за тем, как земельные участки используются. Власти на местах не должны оставаться в стороне, просто предоставив земельные участки, а посмотреть, как можно помочь развитию бизнеса, туризма или в другом направлении.





Фото: "Номер один"