Мэр Улан-Удэ назначил главу Железнодорожного района

Им стал замруководителя районной администрации Николай Попов





Руководителем администрации Железнодорожного района Улан-Удэ назначен Николай Попов, сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Николай Попов хорошо знает Железнодорожный район, его коммунальное хозяйство, знает и болевые точки. В течение трех месяцев был исполняющим обязанности, все это время проходил проверку боем, что называется. Внимательно за ним наблюдал – как работает, как ведет себя с людьми, как решает проблемы жизнеобеспечения района, - рассказал о новом главе района мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. - Основные задачи, которые поставлены перед Николаем Николаевичем – решение текущих проблемных зон района и перспективное развитие – планирование пространств для отдыха, дворовых территорий, сопровождение процедуры признания ветхих-аварийных домов и работа по переселению, координация работы по наведению порядка в имущественном блоке, усиление работы с жителями и т.д.





Напомним, ранее Железнодорожным районом руководил Жамсо Гармаев. В октябре 2019 года Игорь Шутенков назначил его своим заместителем - председателем комитета по строительству.

Николаю Попову 41 год, он родился в Улан-Удэ. В 2001 году окончил ВСГТУ по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», инженер. Трудовую деятельность начал на предприятии «Улан-Удэстройзакзчик», затем работал в МУП «Тепловые сети и отопительные котельные», МУП «Улан-Удэнская энергетическая компания».С 2010 года работал в администрации Улан-Удэ: начальником Управления по развитию территории и земельному контролю Железнодорожного района, заместителем председателя Комитета городского хозяйства, начальником Управления муниципальной жилищной инспекции, заместителем руководителя администрации Железнодорожного района по вопросам жизнеообеспечения.Фото: мэрия Улан-Удэ