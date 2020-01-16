В Бурятии чиновников и депутатов «секретным» распоряжением направили в Берлин

Крупная делегация из республики примет участие в международной выставке





В сети появилась копия распоряжения правительства Бурятии №785 от 25 декабря 2019 года. В документе за подписью и.о. председателя правительства Бурятии Игоря Зураева говорится о формировании и направлении в Берлин на выставку «Зеленая неделя 2020» большой делегации от Бурятии.

Отметим, распоряжение с номером 785 от 25 декабря 2019 года не опубликовано на сайте главы и правительства Бурятии в разделе нормативные документы. Видимо, организаторы берлинского турне решили не привлекать к нему излишнее внимание общественности.







В нее, в частности, вошли, зампред правительства Бурятии, министр сельского хозяйства Даба-Жалсан Чирипов, председатель аграрного комитета Хурала Петр Носков, замглавы полпредства республики в Москве Юлия Дагданова и замначальника Управления ветеринарии РБ Александр Молчанов. Также в делегацию включены целая группа руководителей сельхозпредприятий и глав КФК, чиновники из муниципальных образований, шеф-повар и директор ООО «Фудзияма» и два артиста театра «Байкал» и ряд других персон. Всего более 30 человек. Они проведут в Берлине несколько дней, с 16 по 22 января.Этим же распоряжением в Берлин с 13 по 22 января направляется и так называемая «рабочая группа» в составе четырех чиновников Минсельхоза РБ.Делегации из Бурятии принимают участие в «Зеленой неделе» уже не первый раз. Так, достоверно известно, что республиканские чиновники и аграрии ездили на выставку в Берлин в 2009, 2011 и 2014 годах. Есть ли от подобных визитов какой-то реальный «выхлоп», не известно.Фото: pixabay.com