В Бурятии главу поселения отправят в отставку за трепетное отношение к родителям

Мать чиновника незаконно получила землю, а отец - жилье





В Бурятии вступило в силу решение суда по иску прокуратуры к совету депутатов МО ГП «Северомуйское». Надзорное ведомство требовало обязать депутатов отправить главу поселения Алексея Кудряшева в отставку за нарушение антикоррупционного законодательства. Суд требования прокурора удовлетворил.

Как следует из материалов дела, прокуратура нашла в работе Алексея Кудряшова целый ряд нарушений антикоррупционного законодательства. Так, в апреле 2017 года Северобайкальский отдел Росреестра направил в администрацию поселения для проверки обращение женщины, которая сообщала о самовольном занятии матерью Алексея Кудряшева, а также его сожительницей земельных участков.«Указанное обращение в администрации поселения зарегистрировано, однако его рассмотрение не организовано, что свидетельствует о наличии личной заинтересованности Алексея Кудряшова при исполнении должностных обязанностей», констатировали в прокуратуре.Кроме того, прокуратура нашла нарушения в получении недвижимости отцом главы. Он получил жилое помещение по договору социального найма, которое в 2013 году было передано ему в собственность. В 2015 году жилье отца Алексея Кудряшова признали непригодным для проживания, и он попал в программу переселения. Получив в 2016 году почти 2 миллиона на приобретение нового жилья, родитель главы приобрел на них квартиру, однако продолжил проживать в аварийном жилье, не передав его муниципалитету.Не оставил без внимания глава и свою мать. Женщина получила муниципальный земельный участок по итогам аукциона, однако, как выяснилось, она даже не подавала заявку на участие в нем. За это нарушение в мае 2019 года УФАС Бурятии привлек Алексея Кудряшова к административной ответственности. А договор купли-продажи земли прокуратуре пришлось признавать недействительным через суд.«Факты предоставления главой муниципального образования вопреки закону жилья своему отцу, земельных участков своей матери, а также оставление им без рассмотрения обращения, непосредственно затрагивающие имущественные интересы его близких родственников, свидетельствует о наличии личной заинтересованности Алексея Кудряшова при исполнении должностных обязанностей, повлекшей конфликт интересов», констатировала прокуратура.Прокуратура четыре раза обращалась в местный совет депутатов, чтобы там дали оценку выявленным нарушениям и приняли соответствующее решение. То, есть, по закону, депутаты должны были отправить Алексея Кудряшова в отставку в связи с утратой доверия. Однако этого сделано не было.На суде глава утверждал, что никакого нарушения антикоррупционных законов в его действиях не было, а прокурор вообще не вправе инициировать вопрос о его отставке. Представитель совета депутатов пояснила, что по итогам рассмотрения информации прокуратуры оснований для отправки Алексея Кудряшова в отставку народные избранники не нашли. В целом же она расценила действия прокурора «как попытку оказания давления на совет депутатов».Рассмотрев материалы дела, Муйский районный суд полностью встал на сторону истца и обязал совет депутатов на ближайшей сессии отправить главу в отставку в связи с утратой доверия. 12 февраля Верховный суд Бурятии поставил точку в этом деле, оставив решение районного суда без изменения, а жалобы ответчиков – без удовлетворения.Фото: «Номер один»